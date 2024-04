Lo schermo curvo dei tuoi sogni è in vendita. Duecento ti rimarranno in tasca!

Il monitor da gioco curvo porta la tua esperienza di gioco a un nuovo livello. Hai una grande opportunità di vedere di persona.

Da quando utilizzo uno schermo curvo, i giochi sono diventati più divertenti per me. Anche il mondo dei miei giochi di ruolo e di sopravvivenza preferiti mi circonda e mi sento immerso nell'avventura. Adoro anche i giochi di corse. Ho ancora risultati terribili, ma le visualizzazioni non hanno prezzo. I giochi con visuale in prima persona sono fantastici con questa visuale.

Ecco perché penso che valga la pena giocare su un monitor con schermo curvo. Accade così che tu possa acquistare un monitor del genere a un ottimo prezzo. Puoi acquistare il modello MSI G273CQ con matrice curva da 27 pollici per 200 PLN interi! La promozione costa 899 PLN, mentre il prezzo normale nella maggior parte dei negozi è di 1.099 PLN.

Questo modello è dotato di una matrice curva WQHD (2560 x 1440) con una diagonale di 27 pollici. La matrice può funzionare a una frequenza di aggiornamento 170Hz e ovviamente pronto per HDR. Inoltre, lo schermo è dotato di un sistema di visione notturna, che visualizza i dettagli dell'immagine in luoghi bui. Ciò significa che l'avversario nascosto nell'ombra ti sarà completamente visibile.

Dopo aver collegato l'MSI G273CQ al computer, puoi utilizzare Adaptive Sync, ovvero sincronizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo con i fotogrammi forniti dal sistema grafico. Inoltre, questa schermata ha una modalità controller. Una volta chiamato PlayStation 5 Funzionerà alla risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz o alla risoluzione completa 2K. Esistono anche meccanismi per proteggere gli occhi, come la riduzione della luce blu e la riduzione dello sfarfallio.

Allo stesso tempo, questo monitor sta benissimo su una scrivania. Il suo design rivela la sua finalità, ma allo stesso tempo non è aggressivo. Sul retro ci sono due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4a e un jack per le cuffie. Puoi sostituire il piedino con il supporto VESA 75 x 75.

Se decidi di acquistare questo monitor, non pagherai nulla per la spedizione. Il produttore fornisce una garanzia di 36 mesi.

Fonte immagine: Gorodenkoff / Shutterstock, MSI

Fonte testo: privata