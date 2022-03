L’Italia sospende i finanziamenti per il terminale russo Arctic GNL 2

Il terminal Arctic LNG 2 sarà costruito in Siberia. L’investimento russo di Novadok vale 21 miliardi di dollari. Mezzo miliardo di euro è arrivato dai prestiti italiani della banca d’affari statale Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e della filiale russa della più grande banca italiana, Intesa Sanpaolo. Reuters riferisce che l’Italia si ritira dal progetto.

Dopo un po’ si unirono a lui. La decisione di partecipare all’investimento delle istituzioni finanziarie italiane è stata presa nelle scorse settimane. Il prestito è stato garantito da SACE, compagnia assicurativa italiana per il commercio estero che ha già assicurato piani e investimenti per quasi 5 miliardi di UR in Russia.