Ropa drożeje po wypowiedzi

W środę w ciągu dnia cena ropy Brent Rosła około 8 proc., dochodząc do poziomu 113 dol. za baryłkę. Po wypowiedzi Bidena ropa zyskała jeszcze dodatkowy 1 dol. a Bari.

Biden, Zabitani Brzez Dzenikarzi, Zakazu Import Ruby Naftov Z Rusji, Odbowidział: “wszystkie opcje są na stole”.

Wiele Krajów, con Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Unia Europejska, wprowadziły szereg szereg sankcji na Rosję, żeby ukarać ją za atak na Ukrainę. Do tej pory jednak nie wprowadzono zakazu importu z Rosji ropy naftowej czy gazu ziemnego.

“Rosnące ceny ropy i zboża wskazują na nieciekawe perspektywy inflacyjne. Sankcje są coraz mocniejsze, co może mieć znaczne konsekwencje dla podaży kluczowych surowców oraz popytu na towary i usługi” — powiedział Mike Hewson, główny analityk Crynków w.

Mocno zdrożeje również gaz. Hollanderski kontrakty na gaz zwyżkowały w środę o 31 proc. Fai 165 euro da megawatogodzin. Natomista ceny węgla Rotterdam in giełdzie ICE Rosły o 33 proc. Do poziomu 254 paesi. Il Tony. Wcześniej tego dnia ceny osiągnęły rekordowy poziom ok, 290 dol. Il Tony.