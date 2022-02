L’app iOS e Android di Reddit riceve il suo più grande aggiornamento degli ultimi anni

L’app mobile di Reddit non riceve spesso aggiornamenti importanti, ma questa settimana è stata un’eccezione, poiché la società ha aggiunto una nuova “scheda di individuazione” ed elenchi per la gestione degli abbonamenti.

a Post sul blog Quando annuncia la funzione, Reddit afferma che un utente su cinque si è unito ad almeno una nuova comunità dopo aver utilizzato la scheda Scopri. Jason Costa, Director of Content and Communities Product di Reddit, ha fornito la seguente dichiarazione nel post del blog:

Stiamo entrando in una nuova era di scoperte su Reddit, con particolare attenzione a foto e video. Stiamo semplificando la scoperta di contenuti e community pertinenti con la scheda Scopri. È un nuovo fantastico modo per le persone di esplorare e interagire con centinaia di migliaia di comunità in tutto il mondo.

La scheda Scopri è ora nella navigazione dell’app di primo livello, sostituendo la scheda Comunità e abbonamenti. Fare clic su di esso ti porterà a un elenco a griglia scorrevole di contenuti Reddit da una varietà di subreddit che potresti non seguire già.

Reddit afferma che la scheda Scopri popola i contenuti in base sia ai subreddit che già segui sia alla quantità di tempo che trascorri su di essi. Quindi, se trascorri molto tempo su r/OLED, la scheda probabilmente mostrerà contenuti da un altro home theater o subreddit tecnologici. D’altra parte, se ti abboni a r/Xbox ma non lo visiti spesso, potresti occasionalmente vedere contenuti dal subreddit di Halo, ad esempio, ma non tanto quanto un argomento con cui interagisci spesso.

Reddit afferma che non utilizzerà dati demografici come età, sesso o posizione per prendere decisioni su quali contenuti mostrarti nella scheda Scopri: è interamente basato sulla tua navigazione su Reddit e sul tuo post precedente.

Puoi anche approfondire categorie come “Tecnologia” o “Sport”. E puoi fornire feedback su singoli contenuti con opzioni come “Mostrami di più di questo contenuto”, “Mostrami meno di questo contenuto” o “Nascondi quel contenuto”, che influiranno su ciò che apparirà nella scheda in futuro.

Ci sono anche una serie di altri cambiamenti. Ad esempio, ora è possibile trovare molte funzionalità dalla scheda Comunità e abbonamenti scorrendo da sinistra. Da lì, avrai la possibilità di accedere ai post sui subreddit che gestisci, ordinare e personalizzare le tue comunità, valutare l’elenco di Redditor che segui e, naturalmente, andare al punto di ingresso r/all.

Tutto questo è ovviamente sull’app Reddit ufficiale per iOS e Android. Esistono molti client Reddit di terze parti, ma Costa ha detto a The Verge Che non ci sono “piani per esporre l’API in questo momento”. Anche la scheda Scopri non sarà disponibile sulla versione web di Reddit nel prossimo futuro.

La nuova scheda è ora disponibile per gli utenti Android e iOS su Reddit, anche se non tutti vedranno l’aggiornamento apparire contemporaneamente.