Come i Blue Jays possono gestire il mercato di Freddy Freeman

Freddy FreemanLa destinazione finale del free agent è stata uno dei fatti più affascinanti della bassa stagione. All’inizio della Free Agency, la maggior parte riteneva che una riunione con i Braves fosse un fatto compiuto, ma poiché Freeman continuava a essere sul mercato, c’erano crescenti speculazioni sul fatto che firmasse altrove.

Non possiamo sapere quando otterremo una soluzione, grazie allo spegnimento in corso, ma Joel Sherman riferisce dal New York Post C’è un senso industriale che Freeman agirà rapidamente una volta revocato il blocco delle transazioni. In particolare, Sherman suggerisce che entro 48 ore dalla revoca del blocco, “il percorso di Freeman sarà noto al pubblico”. Ken Rosenthal atleta Suggerisci qualcosa di similesebbene non ci fosse un calendario prestabilito, scrivendo alla fine del mese scorso che sia Freeman che Braves avrebbero potuto “agire rapidamente” dopo la chiusura.

Il destino di Freeman è un rinnovato punto di discussione tra i fan di Braves sulla scia di questa mattina Rapporto sugli utili di Liberty Media, che possiede i Braves, anche se le nuove informazioni pubbliche disponibili sui dati finanziari della squadra avranno probabilmente un impatto minimo o nullo sulla loro ricerca di Freeman. La domanda era sempre stata se la proprietà e/o il front office considerassero il prezzo richiesto da Freeman una mossa saggia a lungo termine per l’organizzazione, e il team sapeva che quei numeri sarebbero stati resi pubblici a questo punto.

Forse il più interessante, tuttavia, è il suggerimento di Sherman secondo cui uno dei corteggiatori di Freeman, i Blue Jays, si era assicurato l’approvazione della proprietà per un “significativo aumento delle buste paga” anche dopo l’aggiunta di Giorgio SpringerE il Kevin Gussman E il José Perios nell’ultimo anno o più. Il desiderio di Jays di aggiungere una mazza per mancini al mix non è esattamente una nuova scoperta; Ha detto Segui Cory Seger Prima del suo accordo con i Rangers, era speculativamente legato a nomi come Kyle Schwarber E da allora in pensione Kyle Seeger. Era anche OK legato a uomo libero Risale al 30 novembre. Più di recente, Rosenthal ha dichiarato su Sportsnet che si aspetta che Jays partecipi a Freeman ogni volta che il blocco verrà revocato (collegamento video).

Toronto è solo un’alternativa alla speculazione e Freeman è fortemente associato ai Dodgers e agli Yankees, nonché agli attuali Braves. Nella sua recente apparizione al The Michael Kay Show, Buster Olney di ESPN ha suggerito (collegamento audiocon Freeman che inizia a parlare di 11 minuti) che i Mets “fare il check-in” almeno a Freeman prima di chiudere, però Andy Martino di SNY ha scritto questa mattina Le possibilità di un accordo Freeman/Mets sono praticamente inesistenti. Anche Olney menziona i Blue Jays come una squadra che ha chiesto informazioni su Freeman (insieme ai Dodgers) e discute in modo più ampio della crescente sensazione nel settore che Freeman non tornerà ai Braves.

Secondo quanto riferito, la migliore offerta che i Braves hanno fatto finora è un contratto quinquennale del valore di $ 135 milioni. Si dice che stia guardando un contratto di sei anni sulla scia di un’altra grande stagione. Freeman ha vinto l’MVP NL 2020 con una corsa di .300/.393/.503 e 31 fuoricampo durante la stagione regolare, oltre a una serie di vittorie consecutive di .304/.420/.625 con cinque fuoricampo in 69 tabelloni post-stagione apparenze. È stata un’altra stagione impressionante per il baseman numero uno sempre affidabile, che ha un WRC+132 o migliore (il che indica che è stato almeno 32 punti percentuali più produttivo della media di battuta della lega) ogni anno dal 2013.

È certamente possibile che Braves e Freeman possano colmare il divario rimasto nei colloqui imponendo la chiusura. Tuttavia, Atlanta ha esplorato almeno alcune alternative. Secondo quanto riferito, i coraggiosi hanno guardato Antonio Rizzo In quanto potenziale agente libero, sono stati menzionati come potenziali partner commerciali con A’s on Matt Olson In più occasioni. Sherman parla con alcuni agenti e un dirigente rivale che ipotizzano che Atlanta potrebbe concentrarsi sul perseguimento del commercio di Olson tra il momento in cui l’arresto verrà revocato e quando Freeman firmerà. Il CEO nota che a qualcuno piace Kyle Wright – Un giocatore pronto per la major league che in precedenza era tra i primi cinque reclutati e potenzialmente molto apprezzato – si adatta allo stampo del talento ravvicinato della MLB che i giocatori potrebbero cercare in un accordo Olson. Wright non ha più il valore commerciale di un pacchetto incentrato su un pacchetto che potrebbe persuadere gli A ad abbandonare Olson, ma sarebbe un’opzione ragionevole per Oakland da esplorare come pezzo secondario nei colloqui con Atlanta.

Per essere chiari, questa è un’ipotesi di persone al di fuori dell’organizzazione di Atlanta. Non sarà chiaro cosa abbiano pianificato il capo delle operazioni di baseball Alex Antopoulos e il suo staff nella corsa post-blocco fino a quando le attività fuori stagione non potranno effettivamente riprendere. Tuttavia, le crescenti chiacchiere del settore rafforzano il fatto che la permanenza di Freeman ad Atlanta potrebbe non essere il blocco che molti si aspettavano mentre i Braves entrano nella bassa stagione in vista del titolo mondiale, soprattutto mentre altri potenziali pretendenti incombono.