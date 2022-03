La guerra in Ucraina. Joe Biden: Gli Stati Uniti stanno chiudendo lo spazio aereo russo

La storia ci ha insegnato che quando i dittatori non pagano il prezzo della loro aggressività, provocano più caos. Stanno andando oltre e i costi e le minacce per l’America e il mondo stanno aumentando – ha affermato martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la prima volta Lettere di Stato dell’art.

– Sei giorni fa Il presidente russo Vladimir Putin Voleva scuotere le fondamenta del mondo libero, ma ha sbagliato i calcoli. Come ha aggiunto, Gli ucraini hanno ispirato il mondo con la loro resistenza.

– Putin pensava che sarebbe entrato in Ucraina e che il mondo gli avrebbe fatto posto. Invece, ha incontrato un muro di forza che non aveva mai immaginato. Biden ha detto di aver incontrato gli ucraini.

– dal capo Volodymyr Zelensky Per un ucraino speciale: il loro coraggio, mancanza di paura e determinazione ispirano il mondo. Gruppi di cittadini respingono i carri armati con i loro corpi. Il presidente ha detto che tutti, dagli studenti ai pensionati, stanno difendendo la loro patria, facendo appello ai radunati Congresso Ospiti per mostrare solidarietà all’Ucraina.

Come ha valutato il presidente degli Stati Uniti, “I prossimi giorni e settimane saranno difficili per gli ucraini, ma anche se la Russia prenderà il controllo della regione, pagherà un prezzo pesante”.

“Oggi dico all’oligarchia russa e ai leader corrotti che hanno rubato miliardi grazie a questo regime brutale: basta”, ha dichiarato Biden, riferendosi alle sanzioni volte al sequestro dei beni dell’oligarchia che sono state imposte nei giorni scorsi. Annunciò anche la creazione di St. Ministero della GiustiziaQuesto indagherebbe su come hanno infranto la legge.

Ha aggiunto che le restrizioni imposte alla Russia avevano già avuto un effetto scioccante. – L’economia russa sta tremando e la colpa è di Putin annunciato.

Il presidente ha ammesso che i prossimi giorni e settimane di guerra sarebbero stati molto difficili per gli ucraini, ma ha sottolineato che anche se la Russia avesse conquistato il campo di battaglia, non sarebbe mai stata in grado di soggiogare l’Ucraina e ne pagherebbe un caro prezzo.

“L’orgoglioso popolo ucraino, che ha goduto della propria indipendenza per 30 anni, non permetterà a nessuno di ritirare il proprio Paese da questa strada”, ha aggiunto.

Insieme ai nostri partner, stiamo attuando sanzioni economiche molto severe contro la Russia. Parlo con gli oligarchi ei cittadini corrotti – non parlerò mai. Dico sul serio: gli Stati Uniti hanno raccolto la forza lavoro per perseguire i crimini degli oligarchi russi. Andiamo per te, per i tuoi beni acquisiti criminalmente ha detto Joe Biden.





