Ghostwire: Tokyo Preludium gratis su PS4 e PS5; Il gioco arriverà anche su PC

1 Marco 2022, 21:21

Ghostwire: Tokyo – Preludium è stato rilasciato oggi, l’introduzione gratuita alla storia del prossimo gioco Ghostwire: Tokyo, per PS4 e PS5. Il titolo apparirà anche sul tuo computer in futuro.





















il primo spettacolo Filo fantasma: Tokyo Si avvicina rapidamente (in uscita il 25 marzo su PC e PS5). Per l’occasione i creatori del titolo dello studio Tango Gameworks hanno deciso di prepararci un piccolo “teaser”. È apparso nel PS Store Ghostwire: Tokyo – PreludeumChe, come suggerisce il nome, è un precursore degli eventi presentati nella produzione principale. Il gioco è disponibile gratuitamente su PS4 e PS5.

Ghostwire: Tokyo – Preludium con PS Store

Se non hai nessuno di questi controller, non preoccuparti. arriverà la produzione 8 gradi su PC.







w Ghostwire: Tokyo – Preludeum Ci uniremo a un gruppo di investigatori paranormali guidati da CC. La squadra indaga su misteriose sparizioni e, mentre indagano, scoprono che è più complicato di quanto sembri. Tutto è stato presentato sotto forma di romanzo visivo.