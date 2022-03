Autore: MTL Max Film

M jak miłość, odcinek 1644: Kuzynka Patrycji przerwie milczenie. Doniesie Łukaszowi na Argasińskiego – ZDJĘCIA





W 1644 odcinku “M jak miłość” kuzynka Patrycji (Alżbeta Lenska) wreszcie przerwie milczenie e przestanie stać obojętnie wobec tego, co wyprawia się u Argasińskiej. Początkowo Dominika (Magdalena Bocianowska) dała się zmanipulować Jerzemu (Karol Strasburger), ale zorientuje się, że ordynator ją oszukał i zagrał “dobrego do mężusia”, wegoonjadontebys. W 1644 odcinku “M jak miłość” Krakowska sama skontaktuje się z Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski), un potem z Łukaszem (Jakub Józefowicz). Jej słowa mogą być kluczowe w całej sprawie.

“M jak miłość”, Odcinek 1644 – wtorek, 8.03.2022, o godz. 20,55 W TVP2.0

W 1644 odcinku “M jak miłość” kuzynka Patrycji rzuci “nowe światło” na sprawę Argasińskiej. Dominika długi czas dała się nabierać na grę Argasińskiego, który i jej zdołał wmówić, że żonie najlepiej będzie w domu, pod jego opieką, a do tego cikaężi problemarna problem. Krakowska zmieni swoje nastawienie, bo to właśnie do niej uciekła Argasińska, która zdecydowała się uwolnić od męża tyrana za wszelką cenę. W 1644 odcinku “M jak miłość” Dominika postanowi działać, di pomóc rodzinie, zacznie od telefonu do Karskiego. To właśnie ona poinformuje detektywa, że ​​​​kuzynki nie ma w Gdańsku, a przebywa pod dachem Argasińskiego, który zdołał przekonać lekarzy, że żona ma problemy psychiczne on jest pomanie. Argasiński zdobył informacje na temat miejsca pobytu żony, dzięki przebiegłości Bogny (Katarzyna Skolimoska), która podała mu dokładny adres, a nawet salę szpitalną.

W 1644 odcinku “M jak miłość” Dominika osobiście pojawi się w Warszawie, bo nie da jej spokoju myśl, że zignorowała znaki kuzynki, która znów wylądowała pod. Krakowska spotka się również z Łukaszem (Jakub Wojciechowski) i wyjawi mu, że Patrycja nigdy o nim nie zapomniała, jest dla niej bardzo ważny i za wszelką cenę chronę próć.

– Patrycja jest więźniem we własnym domu, musi jej pan pomóc – wyjawi Dominika, con napędzi Wojciechowskiego do działania. W 1644 odcinku “M jak miłość” także Dominika pojawi się w domu Argasińskich, gdzie ją spławią i nie pozwolą dostać się do własnej kuzynki! Wtedy kobieta zrozumie, że popełniła straszny błąd, ufając Jerzemu.

– Łukasz czuje, że nie oszalał. Osoby trzecie, które dołączają się do tego całego wariactwa potwierdzają jego hipotezy – mówi Jakub Józefowicz con kulisach “M jak miłość”. – Łukasz nie czuje się przegrany, wręcz odwrotnie, czuje się tym bardziej zmotywowany, di walczyć o Patrycję. Al momento dell’umorismo, w którym nie wolno odpuścić … – Attore Dodagi. Wiadomo już, że informacje od kuzynki Patrycji w 1644 odcinku “M jak miłość” wiele zmienią, ale czy mimo wszystko Łukaszowi uda się “odbić” ukochaną z rąk męża potwora? Tego dowiemy się niebawem.