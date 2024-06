La guerra della Russia contro l’Ucraina è una guerra imperialista

La conferenza di due giorni, organizzata congiuntamente da Svizzera e Ucraina, è iniziata con i discorsi di apertura dei leader di decine di paesi, sia europei che non. Dall’America Latina, dall’Africa e dal mondo arabo.

Ho iniziato la riunione La presidentessa svizzera Viola AmherdLui ha sottolineato che l’obiettivo del vertice non è raggiungere un accordo di pace definitivo per l’Ucraina, ma piuttosto solo un primo passo verso il raggiungimento del consenso. Ha ricordato che la conferenza è stata dedicata principalmente a tre questioni e preoccupazioni: Sicurezza nucleare, sicurezza alimentare E Rispetto dei principi umanitari fondamentali – Il che, secondo la sua valutazione, non ha sollevato grandi controversie tra le due comunità.

Lei ha sottolineato che entrambe le parti in conflitto devono essere coinvolte nel processo di pace definitivo ed efficace, compresa la Russia, che non è stata invitata al vertice di giugno. sono d’accordo con lei Il presidente dell’Ucraina Volodymyr ZelenskyjChi credeva che solo il piano di pace pensato e preparato nel forum della comunità internazionale potesse essere presentato ai russi. Lui ha sottolineato che la presenza al vertice dei rappresentanti di circa 100 paesi e organizzazioni internazionali è un grande successo.

Zelenskyj: Nessun Paese ha il diritto di minacciare gli altri con le armi



Zelenskyj ha aggiunto che gli obiettivi di una pace giusta in Ucraina – tra cui soprattutto la sovranità e il rispetto dell’integrità territoriale – sono valori importanti su scala globale. L’importante, come ha detto, è che ogni Paese, come l’Ucraina, possa esigere il rispetto delle regole fondamentali. Ha aggiunto che nessun paese ha il diritto, ad esempio, di minacciare altri con armi nucleari, di usare la fame come arma o di tentare di modificare illegalmente i confini di un paese.

È stata sottolineata, tra l’altro, la necessità di rispettare la sacralità dei confini Il vicepresidente americano Kamala Harris.

Andrzej Duda bruscamente in una conferenza in Svizzera. “Il burattino di Putin”



Ha anche parlato Il presidente Andrzej DudaIl quale nel suo discorso ha indicato che la guerra della Russia contro l’Ucraina è essenzialmente una guerra coloniale e imperialista. Come ha detto, il Cremlino vuole invadere gli ucraini, distruggere la loro cultura, utilizzare le loro risorse e determinare a quali alleanze o organizzazioni internazionali gli ucraini vogliono aderire. – In questa parte del mondo, la Russia è spesso chiamata la prigione delle nazioni, e non senza ragione, ha affermato il presidente Duda, sottolineando che molte nazioni vivono in Russia senza la propria.

Secondo le sue stime, la Russia è attualmente il più grande stato coloniale del mondo. – Dobbiamo dire chiaramente che nel mondo moderno non c’è posto per il neocolonialismo – ha affermato il presidente polacco. Duda ha anche osservato che “la Russia non agisce da sola”. In questo contesto, ha sottolineato: Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko, che lo ha descritto come il “burattino” di Putin.

Egli ha osservato che Lukashenko, tra gli altri, ha permesso ai russi di attaccare l’Ucraina dal suo territorio e da tre anni lancia attacchi ibridi ai confini con la Polonia e gli Stati baltici.

“Imperialismo e revisionismo”



Ciò è stato ripreso, tra l’altro, Il presidente francese Emmanuel Macronche ha valutato la politica della Russia come “imperialista e revisionista”. Dall’altro lato Il cancelliere tedesco Olaf Schulz Egli ha sottolineato che l’obiettivo del processo di pace non è solo il cessate il fuoco, dopo il quale la Russia ritornerà alla sua politica aggressiva, ma piuttosto il raggiungimento di una soluzione che garantisca una pace duratura.

