Vladimir Putin ha firmato un decreto che trasferisce i beni di AgroTerra, uno dei 15 maggiori proprietari terrieri agricoli della Russia, al controllo statale. Si tratta di una società di proprietà di un cittadino statunitense di origine ucraina.





Gli investigatori ucraini stanno conducendo 27 procedimenti in relazione all'esecuzione di 54 soldati ucraini catturati dai russi.

Secondo Haloshenko, una parte significativa del sistema energetico del paese è già stata attaccata dalla Russia. “Sono stati attaccati fino all'80 per cento dei generatori di calore, più della metà dei generatori idroelettrici e un gran numero di sottostazioni”, ha detto il ministro ucraino dell'Energia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha sottolineato in un'intervista alla CNN che una vittoria russa in Ucraina significherebbe una minaccia da parte del Cremlino per altri paesi.





La donna avrebbe dovuto fornire ai russi la posizione geografica dei campi minati e delle fortificazioni difensive, nonché delle trincee e dei rifugi su Google Maps. Le donne dovevano anche vigilare sulle linee ferroviarie utilizzate dai trasporti militari, in particolare sui mezzi pesanti e sull'artiglieria. La collaboratrice dell'intelligence russa è stata identificata dagli specialisti di sicurezza informatica del servizio di sicurezza ucraino, che hanno anche impedito alla donna di fuggire in Russia.

In precedenza, Lavrov aveva parlato con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Queste informazioni sono state fornite all'agenzia Ukrinform da una fonte associata al dipartimento principale di intelligence del ministero della Difesa ucraino. L'attacco sarebbe dovuto avvenire nella notte tra l'8 e il 9 aprile. L'obiettivo dell'attacco era una struttura di riparazione di aerei.

Natalia Hominiuk, portavoce dell'Operations Command South, parla della militarizzazione dei bambini e dei giovani. Le parole di Homeniuk indicano che “tutte le attività extrascolastiche dei bambini sono dedicate alla militarizzazione dell'istruzione” sulla base del falso patriottismo coltivato dalla propaganda russa.

Nel giro di 24 ore, nella regione di Chernihiv sono esplose 42 granate.

Natalia Hominiuk, capo del Centro stampa congiunto del Comando operativo meridionale, ha affermato che i russi stanno usando le informazioni sull'uccisione dei prigionieri ucraini per scoraggiare i nostri soldati e intimidire la popolazione ucraina.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron si reca a Washington il 9 aprile per convincere i partner americani a fornire ulteriori risorse finanziarie all’Ucraina.

Il governo britannico ha dichiarato: “David Cameron visiterà Washington per riaffermare l'impegno condiviso del Regno Unito e degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina, che rimane fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti e dell'Europa”.

Inoltre, Cameron incontrerà le figure chiave del Congresso americano “per esortarli a cambiare idea sull'Ucraina e fornire ulteriori 60 miliardi di dollari in finanziamenti”.

Di notte, 20 droni suicidi sono stati abbattuti sopra l'Ucraina e sono stati utilizzati dai russi per attaccare obiettivi, tra cui: nell'ovest del paese.

Il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, ha detto che due persone sono rimaste ferite nell'attentato.

Il comando delle forze aeree ucraine ha affermato che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i droni utilizzati dalla Russia nell’attacco notturno.

Questa informazione è stata fornita dal governatore regionale Vitaly Kim. Di notte sono stati abbattuti anche tre droni kamikaze sulla regione di Mykolaiv.

Al 24 febbraio 2022, la Russia avrebbe perso in Ucraina circa 449.250 soldati, 7.110 carri armati, 13.620 veicoli corazzati, 11.386 set di artiglieria, 1.039 lanciamissili, 753 sistemi antiaerei, 347 aerei, 325 elicotteri e 9.033 veicoli aerei senza pilota. Pilota, 2065 crociere. Missili, 26 unità di superficie, 1 sottomarino, 15.181 veicoli (comprese petroliere), 1.868 unità di equipaggiamento speciale.

Nella notte, la difesa antiaerea russa ha abbattuto due droni sulle regioni di Belgorod e Voronezh, ha riferito il ministero della Difesa russo. Inoltre, il missile antinave Neptune è stato abbattuto sul Mar Nero, al largo della costa della Crimea.

Invece, ha ripetuto due volte un obiettivo meno ambizioso: “la sopravvivenza di uno stato ucraino europeo, indipendente, democratico”. Entro quali limiti? – Non lo segna più.





Lavrov ne ha parlato durante i suoi colloqui con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Pechino. Vediamo che, grazie ai nostri leader, le relazioni russo-cinesi in termini di partenariato globale e cooperazione strategica hanno raggiunto un livello senza precedenti (…). Lui ha aggiunto che con la rielezione di Vladimir Putin il proseguimento della linea di rafforzamento globale ha ovviamente ricevuto ulteriori garanzie.

Aumenta la pressione sul presidente della Camera Mike Johnson affinché porti al voto un disegno di legge che metterebbe a disposizione dell’amministrazione Joe Biden 60 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina.





La registrazione è stata pubblicata sulla pagina Facebook personale dei dipendenti.

Lo ha riferito Philipp Pronin, capo dell'amministrazione regionale.

Queste informazioni sono fornite dal Centro per la Resistenza Nazionale, un sito web del governo ucraino che descrive la situazione nell’Ucraina occupata. Secondo le informazioni fornite dal centro, “la Russia si sta preparando a rimuovere i bambini ucraini dai territori ucraini temporaneamente occupati con il pretesto dei campi di riabilitazione organizzati in Russia”. 2.480 bambini ucraini e 150 insegnanti andranno a San Pietroburgo quest'estate. Almeno altre cinque regioni della Russia hanno espresso la volontà di aderire a questa iniziativa. Come avverte la parte ucraina, i russi usano questi campi per fare il lavaggio del cervello ai bambini, e molti bambini non tornano più in Ucraina e spesso vengono deportati senza il consenso dei genitori o i russi costringono i loro genitori a dare questo consenso.

I droni avrebbero dovuto attaccare le regioni di Lviv, Ternopil e Vinnitsa. È stato annunciato un allarme missilistico nella regione di Dnipropetrovsk.

L'allarme è stato subito cancellato. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, aveva precedentemente annunciato l'abbattimento di un drone sulla regione di Belgorod.

Il capo delle autorità di occupazione della città, Mikhail Razvozaev, ha annunciato che l'attivazione delle sirene è avvenuta in seguito al monitoraggio di un bersaglio aereo che volava a bassa quota sul mare vicino alla città. L'obiettivo doveva essere abbattuto dalle difese antiaeree.

Il governatore della regione, Alexander Gusev, ha annunciato sul suo canale sull'applicazione Telegram che il drone era stato abbattuto. Il suo post mostra che le forze di difesa aerea hanno abbattuto il drone utilizzando apparecchiature di guerra elettronica.

L'ufficio stampa della flotta del Pacifico ha dichiarato che alle esercitazioni hanno partecipato gli equipaggi delle due navi da sbarco, la “Nikolai Wilko” e la “Oslabya”.





Questa era la situazione al fronte nel 775° giorno di guerra PAP