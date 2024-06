La Cina implementa costantemente il suo piano spaziale

La Cina è appena atterrata sul lato oscuro della Luna, ha raccolto lì campioni e li ha riportati sulla Terra. Ciò è accaduto in un momento in cui i lander provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti avevano seri problemi – ha commentato l’esperto Dr. Michal Moroz per PAP. Ha valutato che la Cina sta costantemente implementando il suo piano spaziale.

Il dottor Mikhail Moroz, specialista nel campo delle tecnologie spaziali e satellitari, ritiene che il successo della Cina sia prevedibile, tenendo conto dei suoi precedenti risultati. “L’atterraggio riuscito sul lato oscuro della Luna e la raccolta di campioni riportati sulla Terra sono il risultato di attività precedenti. Il programma Chang’e va avanti da più di un decennio. La Cina sta attuando meticolosamente il suo piano: il primo invio gli orbiter, poi le navicelle spaziali, ora – nella terza fase – stanno portando campioni sulla Terra dal lato oscuro della Luna. In precedenza, ricevevano campioni da Bright Side.”

L’esperto afferma che nel prossimo futuro gli astronauti cinesi potrebbero atterrare sul Silver Globe. “Sembra possibile, anche se organizzare una missione con equipaggio è incomparabilmente più difficile che inviare un grande lander senza persone. Saranno necessari molti test e missioni successive. Un volo con equipaggio definirà notevolmente l’immagine della Cina, quindi non può permetterselo “disastroso”, ha detto.

Recentemente è apparsa online la visualizzazione di una base cinese che somiglia ad una piccola città da costruire sulla luna. Tuttavia, questa è piuttosto una visione di un futuro lontano – ha detto lo specialista. “È certo che una base del genere non verrà costruita negli anni ’30, anche se la Cina sta testando diverse tecnologie a questo scopo, come la stampa 3D con materiali locali. Tuttavia, una città del genere è ancora molto lontana da ciò altre cose, cose, centinaia di voli dalla Terra”, ha commentato il dottor Moroz.

Secondo lui, è improbabile che la Cina superi gli Stati Uniti nel prossimo futuro. “La Cina non ha ancora un razzo abbastanza potente da mandare l’uomo sulla Luna. D’altro canto non sappiamo esattamente quale sia lo stato della tecnologia cinese. Gli Stati Uniti sono più trasparenti a questo riguardo. Sappiamo cosa stanno facendo” Avere.” “Gli americani hanno problemi e cosa non fanno. Hanno già testato la loro nave mentre volavano intorno alla Luna in missione utilizzando il nuovo razzo SLS, anche se hanno problemi con i lander e le tute”, ha osservato il dottor Moroz.

Ha menzionato i potenziali benefici di una possibile colonizzazione della Luna. “Prima di tutto significa mostrare la forza politica e quanto tecnologicamente avanzato è il Paese. Puoi ottenere sostegno dal mondo. Anche le questioni pratiche sono importanti. La Luna stessa contiene elio 3, un isotopo che sarà quindi molto utile per l’energia.” produzione.” L’abbandono dei combustibili fossili consentirà la costruzione di un’infrastruttura sufficientemente grande sulla Luna. Nel corso del tempo, nello spazio verranno costruite molte grandi strutture. Ad esempio, potenti celle solari in grado di trasmettere energia all’orbita della Luna diventeranno anche una stazione di lancio verranno lanciate missioni, comprese quelle verso asteroidi ricchi di vari elementi preziosi, ma questa è una questione di un futuro lontano”.

Ha aggiunto che anche la raccolta di piccoli campioni da un asteroide, un asteroide o una cometa oggi richiede almeno diversi anni. Ha sottolineato: “Molte aziende dipendono da rapidi ritorni sui loro investimenti, ma ci vorranno decenni prima che questi organismi vengano sfruttati commercialmente. Tuttavia, la base sulla Luna è una porta verso un ulteriore sviluppo”.

Lo specialista ha sottolineato che l’aspetto militare gioca un ruolo fondamentale. “In Cina l’intero programma spaziale è in realtà di natura militare. Anche le applicazioni civili hanno riferimenti militari. Il paese ha un proprio sistema di navigazione satellitare, satelliti spia progettati per la sorveglianza elettronica, la sorveglianza delle città e altre aree. L’elenco potrebbe continuare. Ma questo non accade”. Non solo in Cina, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa, molte tecnologie hanno il potenziale per un duplice uso: civile e militare. Molte persone potrebbero pensare che le tecnologie spaziali siano principalmente legate alla ricerca scientifica Si parla molto di veicoli spaziali e sonde inviate su Marte, di asteroidi, comete o di ricerche sulla Luna, ma queste rappresentano solo il 10% circa di tutte le attività spaziali, che sono direttamente legate all’esercito, ha spiegato il dottor Moroz.

La concorrenza tra i paesi sta aumentando nello spazio; L’esperto ha affermato che la cooperazione oggi è molto più difficile di quanto lo fosse dieci anni fa. “Abbiamo a che fare con un’enorme concorrenza e una cooperazione ostacolata tra i paesi. Ad esempio, l’Agenzia spaziale europea, dieci anni fa, faceva affidamento su voli congiunti verso la stazione orbitale cinese. Ora questo non è più possibile”. Una forma di cooperazione con la Cina nel campo spaziale deve essere approvata dal Congresso, quindi viene attuata solo in questioni minori. Ad esempio, la NASA richiede dati sulle orbite delle sonde in orbita attorno a Marte per evitare collisioni con le sonde americane.

Il dottor Moroz ha osservato che l’Occidente, la Russia e la Cina non sono gli unici attori quando si tratta di esplorazione spaziale. “Il mondo sta cambiando molto per quanto riguarda l’uso dello spazio. Sempre più paesi stanno sviluppando programmi spaziali, ad esempio in Medio Oriente, India e Brasile è da tempo confermato e superato.

Il dottor Mikhail Moroz è un arabista e specialista in tecnologie spaziali e satellitari. Si è laureato tra gli altri: Studi aerospaziali post-laurea presso l’ISU International Aerospace University di Montreal. È stato uno dei fondatori di Kosmonauta.net e co-fondatore di Blue Dot Solutions. Ha guidato diversi progetti per l’Agenzia spaziale europea e ha collaborato con l’Agenzia spaziale polacca nell’uso dei dati satellitari. Presso l’Istituto fiammingo per la ricerca tecnologica VITO in Belgio, gestisce progetti per l’elaborazione di dati satellitari sulla vegetazione e sul clima.

Marek Matacz