Esperti: il numero di casi di cancro della pelle è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni

Il numero di casi di cancro della pelle in Polonia sta aumentando rapidamente. Gli esperti hanno affermato in un incontro stampa organizzato nella capitale nell’ambito della Settimana di sensibilizzazione sul cancro della pelle che è quasi raddoppiato negli ultimi dieci anni.

Si celebra quest’anno per la tredicesima volta e il suo slogan è “Proteggi la tua pelle in modo professionale”. L’edizione di quest’anno della campagna è dedicata ai rischi professionali del melanoma.

Il professor Piotr Rutkowski, direttore della clinica per il cancro dei tessuti molli, delle ossa e del melanoma presso il National Cancer Institute. Maria Sklodowska-Curie – Istituto Nazionale di Ricerca di Varsavia ha confermato che l’aumento dei casi di cancro della pelle è maggiore che nel caso del cancro del polmone, che è il tumore maligno più comune nel nostro paese.

“Negli ultimi 10 anni, il numero di casi di cancro della pelle è quasi raddoppiato e ora ammonta a circa 4.200”, ha detto l’oncologo, presidente del consiglio scientifico della Melanoma Academy. Ha aggiunto che, secondo le previsioni degli Stati Uniti, questa tendenza dovrebbe continuare. I dati per gli Stati Uniti indicano che nel 2040 il cancro della pelle sarà il secondo tipo di cancro più comune nel paese.

Come sottolineato dal prof. Rutkowski, la notizia positiva è che, sebbene il numero di casi sia in aumento, il tasso di mortalità per questo cancro non sta aumentando. “Il tasso di sopravvivenza delle persone affette da melanoma è aumentato in modo significativo in Polonia. Quasi l’80% delle donne e degli uomini polacchi che sviluppano la malattia hanno una possibilità di guarigione. Nel caso del melanoma metastatico, il tasso di sopravvivenza è attualmente superiore al 50%. e quando è iniziato il tasso di azione era di circa il 2%. “Questo non è successo in nessun altro cancro”, ha detto l’esperto.

Si stima che ciò sia legato all’individuazione del cancro della pelle nelle sue fasi iniziali e all’accesso ai moderni metodi di trattamento. “In Polonia, tutti i trattamenti più importanti per il cancro della pelle sono rimborsati e disponibili. Dall’aprile 2024 disponiamo di uno standard completo di trattamento per i pazienti affetti da cancro della pelle.” Rutkowski.

Ha aggiunto che emergono costantemente nuovi metodi di trattamento per migliorare la prognosi dei pazienti affetti da cancro della pelle. Negli ultimi mesi sono state condotte ricerche in tutto il mondo, anche in diversi centri in Polonia, su un vaccino a mRNA per il trattamento del cancro della pelle, che mira a prevenirne la recidiva. Il vaccino è personalizzato, cioè sviluppato individualmente per ciascun paziente. Dopo averlo assunto, il sistema immunitario agisce sulle cellule tumorali della pelle presenti nel corpo del paziente. La ricerca su di esso dovrebbe essere completata nel 2024. Rutkowski lo ha valutato molto promettente. “Se dopo un anno e mezzo più del 90 per cento dei casi l’oncologo dicesse: ‘I pazienti non hanno recidive, ci stiamo avvicinando alla situazione ideale.'” Ha aggiunto che i vaccini sviluppati utilizzando la tecnologia mRNA potrebbero essere utilizzati anche nel trattamento di altri tumori maligni.

Gli esperti hanno sottolineato che l’educazione sociale sulla prevenzione del cancro della pelle è ancora necessaria – sia primaria, legata alla protezione della pelle dalle ustioni ultraviolette (questo è il principale fattore di rischio per il melanoma), sia secondaria, legata alla diagnosi precoce di questo cancro – nella fase in cui cui viene scoperta la malattia. Le possibilità di recupero sono quasi del 100%.

Il professor Rutkowski ha sottolineato che grazie alle attività della Fondazione Gwiazda Nadzie in Polonia è stato possibile istruire più di un milione di studenti sul cancro della pelle. Il Ministero della Salute ha sponsorizzato queste attività.

Gli specialisti stimano che, sebbene la consapevolezza del melanoma sia in aumento, ci sono ancora gruppi di persone che necessitano di istruzione. Tra questi rientrano soprattutto gli uomini che lavorano all’aperto e che, a causa della loro professione, sono esposti per lungo tempo ai raggi ultravioletti. Ciò include, ad esempio, i lavoratori edili, gli agricoltori, gli apicoltori e le persone che lavorano in quota e che ristrutturano le strade.

“La maggior parte dei fattori di rischio per il cancro della pelle e il melanoma possono essere modificati”, ha affermato il professor Hans. Grazyna Kaminska-Winciorek, responsabile del team sul cancro della pelle e sul melanoma presso il National Cancer Institute. Maria Skłodowska-Curie – Istituto Nazionale di Ricerca di Gliwice. Come ho già detto, questo include prevenire le scottature, limitare l’esposizione al sole, non utilizzare il solarium, proteggere la pelle con cosmetici con filtri (almeno SPF 30+, preferibilmente 50+) e indumenti solari con il numero adeguato di trame (da SPF 25). . +) Indossa un cappello e occhiali da sole. Nell’ambito della prevenzione del cancro della pelle secondario, è necessario: esame annuale dei nei da parte di un dermatologo o oncologo e regolare autoesame della pelle (una volta al mese), e in caso di comparsa di cambiamenti fastidiosi o nuovi talpe: una visita dal medico.

I partecipanti all’incontro hanno sottolineato che il cancro della pelle causato dall’esposizione ai raggi ultravioletti non è classificato come malattia professionale nella legge polacca. Pertanto, le persone che lavorano all’aperto non sono coperte dalle cure preventive obbligatorie. Inoltre non hanno diritto ad indumenti protettivi adeguati. A differenza di Polonia, Australia o Nuova Zelanda, l’esposizione ai raggi UV è classificata come un pericolo legato al lavoro. “In Australia sono state introdotte diverse norme legali, grazie alle quali il dipendente ha una protezione assoluta contro l’esposizione alle radiazioni ultraviolette. Non si tratta solo di abbigliamento e cosmetici con filtri, ma anche di orari di lavoro adeguati”. Kaminska Vinciorek.

Lei ha aggiunto che in Polonia già da diversi anni si parla di modifiche legislative che renderebbero il cancro della pelle causato dall’esposizione ai raggi ultravioletti una malattia professionale. “Un simile approccio consentirebbe di fornire cure adeguate alle persone che non possono o non vedono la necessità di sottoporsi ad un esame dei nei da uno specialista. Non si tratta solo degli agricoltori, ma di tutte le persone che lavorano all’aperto”, ha concluso.

Maggiori informazioni sul cancro della pelle e sulla sua prevenzione possono essere trovate sul sito web Accademia di Chernyak. (porta)

Giovanna Morga

