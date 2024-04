Scienziati: Sempre più persone sotto i 55 anni soffrono di cancro

Molti studi precedenti hanno scoperto che sempre più giovani stanno sviluppando tutti i tipi di cancro. Gli scienziati hanno già dimostrato che il cancro è legato a un microbioma intestinale alterato, che a sua volta è influenzato da vari fattori legati allo stile di vita.

Ma ci sono anche altre ragioni: uno studio recente ha dimostrato che il processo di invecchiamento accelerato porta ad un aumento dei tassi di cancro tra i giovani. Per scoprirlo, gli scienziati hanno analizzato i dati di quasi 149.000 persone. la gente.

Cos’è esattamente l’età biologica?

Alla conferenza annuale dell'American Association for Cancer Research, la dottoressa Yin Cao, professoressa di chirurgia presso la School of Medicine dell'Università di Washington, ha presentato il suo ultimo studio. Lei e il suo team hanno esaminato il modo in cui l’età biologica si collega al cancro nei giovani, quelli sotto i 55 anni di età.

A causa della genetica, dello stile di vita, della malattia, dello stress e della dieta, non tutti invecchiano allo stesso ritmo. Ciò significa che L'età biologica, a differenza dell'età del calendario, è determinata in base alle condizioni degli organi e del corpo. Pertanto, un’età biologica inferiore è spesso associata a una salute migliore.

Gli scienziati hanno ottenuto dati dalle cartelle cliniche di quasi 149.000 persone. Persone di età compresa tra 37 e 54 anni. I dati provengono dalla Biobanca britannica. Per affrontare l'aspetto dell'età biologica, gli scienziati si sono concentrati su nove marcatori presenti nel sangue.

I marcatori dell’età biologica che gli scienziati hanno identificato nel sangue includono:

Albumina – una proteina complessa sintetizzata e rilasciata dal fegato. La sua quantità diminuisce con l'età. Creatinina: la sua quantità dipende dalla massa muscolare e dalla funzione renale. Livelli più bassi di creatinina sono associati ad un’aspettativa di vita più lunga. Glucosio: funge da principale fonte di energia sia per il cervello che per i muscoli. Con l’avanzare dell’età, i livelli di zucchero nel sangue rimangono elevati per un periodo più lungo dopo aver mangiato. Proteina C-reattiva – prodotta dall'organismo nel fegato a causa di infiammazioni e cancro. Un valore elevato indica un processo di invecchiamento accelerato. Percentuale di linfociti. I linfociti sono un sottoinsieme dei leucociti, cioè dei globuli bianchi. La sua concentrazione nel sangue diminuisce con l'età. Volume corpuscolare medio – Questa è una misura della dimensione media dei globuli rossi, che diminuisce con l'età. La differenza tra la dimensione dei globuli rossi più piccoli e quella più grandi, che aumenta con l’età. Fosfatasi alcalina – un enzima che proviene dal fegato, dalla bile, dalle ossa, dall'intestino e nelle donne in gravidanza – dalla placenta. La sua quantità nel corpo aumenta con l'età. Conta dei globuli bianchi – Se la conta dei globuli bianchi è superiore al normale, ciò potrebbe indicare un’età biologica più elevata.

I dati di questi nove valori sono stati inseriti in un algoritmo chiamato PhenoAge – ed è stato dimostrato Come calcolare l'età biologica di una persona. Sono state poi ricercate le cartelle cliniche per possibili diagnosi di cancro effettuate prima dei 55 anni.

È stato accertato che tra i giovani sono stati diagnosticati 3,2mila contagi. Casi di cancro. Gli scienziati hanno concluso che le persone nate dopo il 1965 erano il 17% più vulnerabili all’invecchiamento accelerato rispetto alle persone nate tra il 1950 e il 1954.

Qual è la relazione tra età biologica e diagnosi di cancro?

Hans Neeleman/Getty Images Un giovane paziente sottoposto ad esame radiologico



Rispetto alle persone con un’età biologica più bassa, le persone con un’età biologica più alta hanno un rischio molto più elevato di sviluppare i seguenti tumori:

due volte Alto rischio di cancro ai polmoni

60% in più di probabilità di sviluppare il cancro allo stomaco e all’intestino,

Aumento del rischio di cancro uterino dell’80%.

Tuttavia, lo studio non ha esaminato il motivo per cui questi tipi di cancro fossero associati a un’età biologica più elevata. Tuttavia, Rui Tian, ​​una dottoranda coinvolta nello studio, ha presentato le sue teorie su questo argomento.

Lei ritiene che sia possibile che i polmoni siano più suscettibili all'invecchiamento biologico. D’altra parte, il cancro gastrointestinale è associato a un’infiammazione che aumenta con l’età.

Dubbi legati allo studio

Il leader dello studio, il dottor Yin Cao, ha spiegato: “Sappiamo tutti che il cancro è una malattia dell'invecchiamento. Tuttavia, colpisce sempre più giovani”.

Le ricerche condotte dagli scienziati hanno dimostrato che l’età biologica può essere associata ad un aumento del rischio di cancro. Perché Il processo di invecchiamento biologico può essere rallentato utilizzando farmaciPertanto, questa pratica potrebbe teoricamente essere un modo per prevenire in futuro vari tipi di cancro nei giovani.

Tuttavia, la dottoressa Kao riconosce le difficoltà associate alla sua ricerca. Ciò include: I partecipanti non sono stati seguiti per un lungo periodo, il che significa che i risultati del sangue erano affidabili solo a breve termine.

«Lo scenario ideale è quello di raccogliere più campioni di sangue nel corso della vita, cosa che non è possibile nemmeno nelle biobanche come la Biobank del Regno Unito», spiega Cao.

Ulteriori ricerche dovrebbero anche tenere conto dei fattori sociali ed etnici per determinare la relazione globale e significativa tra il cancro nei giovani e l’età biologica. La condizione delle cellule può derivare da fattori diversi dal sonno, dall’alimentazione o dall’esercizio fisico.