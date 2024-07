Poznań/ A causa del ripopolamento illegale è necessario asciugare gli stagni dei tritoni

A causa dello stoccaggio illegale e, in particolare, del rilascio di esemplari di trematode dell’Amur vietati nell’UE nei serbatoi d’acqua, gli stagni ecologici “Newt Ratajski” a Poznań devono essere prosciugati – ha riferito venerdì l’Università di Scienze della vita di Poznań (UPP) .

Uso ambientale “Salamandra Ratajski” Fa parte del parco vicino alla zona residenziale Tysiąclecia di Poznań. Il consiglio comunale ha deciso di crearlo nel 2011. In un’area di circa 5 ettari è presente una collezione di anfibi protetti, tra cui: tritoni.

L’Università di Scienze della Vita di Poznań ha dichiarato che durante le ispezioni in loco, gli scienziati hanno scoperto diverse specie di pesci negli stagni locali, che rappresentano una seria minaccia per l’ecosistema locale e per gli anfibi protetti. Negli stagni, tra l’altro, le carpe raggiungono una lunghezza di diverse decine di centimetri Carpa ed esemplari di carpa erbivora lunghi circa 25 cm Ctenopharyngodon ideale.

Gli scienziati hanno considerato particolarmente pericolosa la scoperta dello smergo dell’Amur, considerata la specie ittica più invasiva d’Europa. “Sono presenti negli elenchi polacco e dell’Unione europea delle specie esotiche invasive. Sono molto difficili da rimuovere una volta introdotte in un serbatoio. Essendo presenti in gran numero e nutrendosi di zooplancton, queste specie, nonostante le loro piccole dimensioni, possono causare uno sterminio di massa .” Le informazioni dell’UPP indicavano un aumento dell’abbondanza di fitoplancton, un’accelerazione dell’eutrofizzazione e quindi cambiamenti nelle condizioni fisiche e chimiche dell’intero habitat.

Inoltre, secondo la ricerca, i grandi tritoni mangiano le larve dei grandi tritoni. “Purtroppo si tratta di una seria minaccia per il tritone comune, cioè un oggetto di protezione nelle aree ecologiche”, ha sottolineato.

L’UPP ha riferito che per proteggere gli anfibi, i pesci di grandi dimensioni dovrebbero essere catturati negli stagni. Tuttavia, per sbarazzarsi dei falchi pellegrini, potrebbe essere necessario prosciugare gli stagni e “monitorarli a lungo termine”. Il processo di eliminazione dei pesci nocivi può richiedere diversi mesi.

Secondo le ipotesi degli scienziati, i pesci sono stati rilasciati negli stagni nella tarda primavera. Da un recente sopralluogo è emersa l’assenza “quasi totale” dei piccoli di tritone che erano presenti nell’area di utilizzo all’inizio della primavera e nello stesso periodo dell’anno scorso.

“Al momento nel bacino sono presenti ancora alcuni tritoni, che vivono in acque poco profonde e in luoghi inaccessibili alla pesca, mentre si possono ancora incontrare rane verdi, che sono piuttosto resistenti ai pesci Gli anfibi nella vasca vengono rapidamente sopraffatti dagli invertebrati acquatici, comprese le zanzare” – si legge nel comunicato. (PAP)

szk/bar/