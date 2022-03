La bella trasmissione di ¯urkowski? L’allenatore non dubita del calcio

Simone Churkowski È venuto in Italia a gennaio 2019 quando Gurnick Zabrze venderlo Fiorentinico per meno di quattro milioni di euro. A Firenze, però, il centrocampista non è riuscito a sfondare, quindi è stato ceduto in prestito EmpoliSta già giocando la sua seconda stagione. Ha giocato regolarmente in seconda divisione ed è oggi uno dei giocatori chiave del nuovo arrivato.

Guarda il video

Michniewicz ha mantenuto la parola data. Il grande assente della nazionale polacca [SPORT.PL LIVE #16]

Basta guardare la palla. Strano prima del calcio di rigore. Hai aiutato Szczęsny [WIDEO]

In questa stagione ha saltato solo due partite, segnato cinque gol e realizzato due gol al suo attivo. Sabato l’Empoli ha perso 0:1 contro il Milan, ma il polacco ha giocato bene. Era energico e lavorava molto in difesa, ma non aveva nemmeno paura di dribbling. “no Gazzetta dello sport“Gli ha dato un punteggio di ‘6’ su una scala da 1 a 10. Dopo la partita, il suo allenatore si è complimentato con lui e gli ha predetto un grande trasferimento.

– Żurkowski è sulla buona strada per replicare ciò che Bennacer e Kruni, che ci hanno visitato in precedenza e ora sono qui, hanno ottenuto. Milano. Il polo deve ancora evolversi. Ancora qualche passo avanti e il suo futuro appartiene a un club più grande dell’Empoli. “Posso dire lo stesso di Ndima Bagrami”, ha detto il tecnico Aurelio Andrezzoli.

– Żurkowski si distingue dai compagni di squadra dell’Empoli. La prossima stagione darà un grande aiuto alla Fiorentina, aggiunge il giornalista italiano Flavio Ognisanti.

Andrezzoli alludeva a Bennacer e Krunic, che nell’Empoli primeggiavano e oggi sono tra i giocatori importanti del Milan, soprattutto l’algerino. Il polacco è però ancora ufficialmente un giocatore della Fiorentina, in cui tornerà in estate.

“La sua mano era più lunga della mano di Dio nell’affresco della Cappella Sistina!” Felice Szczęsny

Sta aspettando la sua prima apparizione nella cornice

– Simone Churkowski Sta facendo una buona stagione all’Empoli. Non escludo che avrà una chance in nazionale – ha detto Ceslav Michenovic durante la prima conferenza stampa da allenatore. E come ha detto, lo ha fatto. Żurkowski è stato convocato per la partita di marzo con la Scozia e la finale Bara e.