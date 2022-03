Kiev rafforza la sicurezza. USA: Siamo preoccupati per la cooperazione russo-cinese [RELACJA]

24° giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Sono in corso le operazioni di soccorso nel teatro distrutto di Mariupol. 3,2 milioni di cittadini sono già fuggiti dall’Ucraina, più di 2 milioni dei quali sono rifugiati in arrivo in Polonia. Puoi trovare le informazioni più importanti nel nostro rapporto minuto per minuto del 19/03/2022.









Distruzione dopo la sparatoria nella regione di Kiev

/Filippo Romano /PAP/EPA

Il presidente Zhelensky ha detto che centinaia di persone sono ancora sotto le macerie del teatro di Mariupol e che sono in corso i soccorsi.

Joe Biden ha informato il presidente della RPC Xi Jinping sulle conseguenze per la Cina della fornitura di assistenza materiale alla Russia nella guerra con l’Ucraina. Vedi anche >>>

Le Nazioni Unite affermano che 3,2 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa e quasi 6,5 milioni sono diventate profughi. Vedi anche >>>

La Polonia può raccogliere immediatamente 2 miliardi di UR dal bilancio dei rifugiati dell’UE. “I soldi mentono e aspettano”, ha chiesto un giornalista di RMF FM alla Commissione Europea. Vedi anche >>>

Il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha chiesto colloqui di pace costruttivi con la Russia. “È tempo di un incontro, tempo di colloqui”, ha detto Zhelensky in un video pubblicato venerdì sera. Vedi anche >>> >>> Un minuto dopo 18.03.2022 <<< Relazione

>>> Gli eventi più importanti del 23° giorno dell’invasione russa dell’Ucraina << Uno zoo vicino a Kiev ha chiesto aiuti umanitari per salvare gli animali, secondo The Give Independent. Il “Parco dell’XII mese”, situato a 25 km a nord di Kiev, ha chiesto aiuto per evacuare gli animali o portare cibo a coloro il cui trasporto era difficile. READ Bielorussia: referendum costituzionale anticipato. La pressione del Cremlino Venerdì, il comando dell’aeronautica ucraina ha annunciato che “12 aerei militari russi”, inclusi due aerei, erano stati abbattuti sull’Ucraina. Venerdì, gli aerei dell’aeronautica ucraina hanno distrutto 10 bersagli aerei russi e sono stati distrutti da due organizzazioni antiaeree. Tra l’equipaggiamento russo distrutto dagli ucraini Due aerei, tre elicotteri, tre droni e quattro manovre. La sessione di venerdì a Wall Street si è conclusa con solidi guadagni negli indici chiave e i mercati azionari statunitensi hanno registrato la settimana migliore dal 2020. Il fulcro dei mercati è l’occupazione militare russa dell’Ucraina. Decine di residenti sono stati colpiti a seguito di attacchi aerei e bombardamenti a Mikołajów il 18 marzo. La città è stata colpita a distanza ravvicinata, quindi non c’era tempo per far funzionare le sirene antiaeree, ha affermato il sindaco della città Oleksandr Senkievich, citato dal sindaco della città di Kiev Independent. “I colloqui sulla pace e la sicurezza per l’Ucraina sono l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È ora di incontrarsi. Recenti colloqui sui social media. READ Biografia: MSZ wzywa ambassador Ukrainy. Twierdzi, il tuo drone naruszył granicę Il vice primo ministro ucraino e ministro della Trasformazione digitale Mikhail Fedorov ha ringraziato venerdì sera. Governo della Polonia e l’Istituto di Orlan per Starlink. “Il nuovo lotto di stazioni Starling! Mentre la Russia blocca l’accesso a Internet, l’Ucraina sta diventando sempre più aperta al mondo. L’Ucraina è vera. La verità vince sempre. “Grazie al governo di @elonmusk, Polonia e Orland”, ha scritto Fedoro su Twitter. La Great Orchestra of Christmas Foundation costruisce una grande tenda dietro la stazione ferroviaria est di Varsavia. Il sindaco di Varsavia Rafael Trzkovsky ha detto che sarebbe stato un altro punto di trasporto per le persone provenienti dall’Ucraina. Dovrebbe essere operativo la prossima settimana.