Eurojackpot 18.03.2022. Oficjalne Wyniki Losowania, SPRAWD W. WYLOSowane Liczby

W piątkowym losowaniu Eurojackpot do wygrania dało 420 milioni di zloty. Kumulacja Rosła di 4 lutego br., Tym razem padła jednak główna wygrana. Sto per sbattere. Szczęśliwe kupony wysłano w Norwegii i Finlandii, a do zwycięzców trafi po 45 milioni di euro.