Joe Biden attacca Donald Trump. Ha raggiunto un obiettivo importante [ANALIZA]

Biden ha dovuto affrontare diverse sfide importanti prima del suo discorso annuale sullo stato dell’Unione. Innanzitutto, la maggior parte degli americani non si fida del presidente sulle questioni economiche. In secondo luogo – e questo emerge anche dai sondaggi – ripongono maggiori speranze nel problema dell’immigrazione in Trump che in Biden. In terzo luogo, credono quasi all’unanimità che Biden sia troppo vecchio per candidarsi per un altro mandato. In quarto luogo, all'interno del Partito Democratico c'è una crescente resistenza alle politiche dell'amministrazione nei confronti di Israele e alla guerra a Gaza.

Pertanto, Biden ha voluto presentarsi come un leader forte che ha le risposte alle sfide più importanti e può adattarsi fisicamente a un altro mandato.

Innanzitutto, Biden era consapevole che milioni di americani lo guardavano in prima serata (il discorso è stato trasmesso da tutte le principali emittenti televisive) e che un’occasione del genere non si sarebbe ripetuta per molto tempo.

Per ravvivare la sua campagna elettorale, ha dovuto presentarsi come un uomo e politico fisicamente forte ed energico. Ci riuscì ampiamente, anche se il discorso non impressionò dal punto di vista retorico. Gli americani stanno sicuramente notando sui loro schermi televisivi che Biden è invecchiato rispetto alla campagna elettorale precedente, ma questo non era evidente nel discorso di giovedì. Sebbene il presidente americano sia diventato fisicamente più debole, lo ha ben nascosto durante il suo discorso.

Inoltre, Biden non ha evitato il tema della sua età, ma ha piuttosto cercato di trasformarlo in un vantaggio. Ha parlato della sua vita e della sua esperienza politica e che queste sono necessarie anche in relazione alle sfide odierne. Ha affrontato la questione con una distanza che gli americani potrebbero vedere favorevolmente nel contesto di una campagna elettorale.

In secondo luogo, il discorso di Biden ha rappresentato di fatto l’apertura di una campagna elettorale su larga scala. Dopo il cosiddetto Super Tuesday, è già chiaro che Biden affronterà Trump alla Casa Bianca a novembre. Per questo motivo l’attuale presidente ha spesso fatto riferimento al suo predecessore e si è paragonato a lui. Voleva affermare chiaramente le differenze tra le sue azioni e quelle di Trump. Ci è riuscito.

Tuttavia è difficile valutare se sia riuscito a convincere gli ascoltatori delle sue opinioni sulle questioni economiche e sull'immigrazione. Biden si vantava dei suoi successi e si presentava come un politico aperto alla cooperazione con il Congresso.

Tuttavia, ciò che sarà veramente interessante in campagna elettorale non saranno le sue affermazioni, ma piuttosto il modo in cui gli elettori vedranno, tra l'altro, lo stato dell'economia o la situazione alla frontiera con il Messico. Su questi temi la maggior parte degli americani non si fida di Biden. Il presidente ha fatto ben poco nel suo discorso per convincere coloro che non sono convinti della sua visione economica.

Michael Reynolds/Pub Discorso sullo stato dell'Unione del presidente Biden



Terzo – e forse il più importante – Biden ha avanzato l'iniziativa di costruire un ponte temporaneo sulla costa di Gaza per far fronte ai bisogni di aiuti umanitari. Il presidente Biden ha parlato non solo delle vittime che Israele ha subito nell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ma anche degli oltre 30.000 palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza.

Questo è ciò che dico ai leader israeliani: gli aiuti umanitari non possono essere una questione secondaria o una merce di scambio. Proteggere e salvare vite innocenti deve essere una priorità. Ha aggiunto: “Guardando al futuro, l'unica vera soluzione è la soluzione dei due Stati”.

Questa è una chiara risposta all’opposizione sempre più significativa, anche se finora limitata, all’interno del suo partito. Gli attivisti democratici accusano Biden di seguire una politica molto parziale e che il sostegno a Israele non fornisce una giustificazione morale per l’uccisione di decine di migliaia di palestinesi. Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti deve cercare i voti della minoranza araba, perché senza il loro voto – anche in Michigan o Minnesota – potrebbe perdere la battaglia per la presidenza.

Da qui un maggiore interesse per la questione palestinese e un passo senza precedenti per contribuire a fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

Come valuteranno Biden gli americani?

Il discorso di Biden è stato preparato in modo da poter evidenziare tutte le questioni con cui ha dovuto affrontare o che ha avuto problemi di recente: lo stato dell'economia, il problema dell'immigrazione, l'invecchiamento o la guerra nella Striscia di Gaza.

Sebbene domande e dubbi possano ancora essere nella mente degli elettori, Biden ha fatto molto nel discorso di giovedì per presentarsi come un leader che può lottare per altri quattro anni di presidenza.

In questa fase della campagna elettorale ha fatto quello che poteva. Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente. Se il trend sfavorevole dei sondaggi di Biden non si inverte, nei prossimi mesi potrebbe aver bisogno di soluzioni più radicali, ad esempio la sostituzione del candidato alla vicepresidenza, che potrebbe dare un ulteriore impulso alla sua campagna.