Lo stato di salute e l’aspetto dei prigionieri di guerra ucraini, di ritorno dalla prigionia dalla Russia nell’ambito dello scambio, evocano un’associazione con i campi di sterminio nazisti tedeschi, afferma il progetto “Voglio vivere” dell’intelligence militare ucraina HUR. Da uno di quelli citati.

Si tratta di Roman Horelik, il supervisore della sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl, deportato dai russi in Bielorussia nel marzo 2022 e tornato in patria dopo l’ultimo scambio di prigionieri del 31 maggio.

Le immagini pubblicate dal sito “Voglio vivere” sull’applicazione “Telegram” mostrano un uomo emaciato con la pelle malsana, le costole sporgenti e la biancheria intima che pende dal corpo.

“Le condizioni di salute dei prigionieri di guerra rumeni e di altri ucraini sono terrificanti ed sono associate alle pagine più oscure della storia umana: i campi di sterminio nazisti”, afferma il progetto.

Nel comunicato si afferma che né Horelik né gli altri 74 prigionieri di guerra recentemente tornati dalla Russia hanno ricevuto la visita di rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa durante il loro soggiorno in questo paese.

“Non consentire agli osservatori (Croce Rossa) di avvicinarsi ai prigionieri di guerra è una violazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e una politica consapevole delle autorità russe. Ciò viene fatto intenzionalmente in modo che la Croce Rossa Internazionale non possa registrare come la parte russa tratta i prigionieri di guerra per nascondere al mondo intero l’atteggiamento disumano nei confronti degli ucraini “Rappresenta letteralmente una politica genocida della nazione ucraina”. (https://t.me/hochu_zhyt/1580)

I prigionieri di guerra ucraini di ritorno dalla Russia differiscono significativamente nell’aspetto dai russi in prigionia ucraina, che il PAP vide nel 2023 in un campo di prigionia. I russi vengono regolarmente nutriti, curati e trattati lì in conformità con la Convenzione sui prigionieri di guerra.

Soldati russi e combattenti filo-russi provenienti dall’Ucraina orientale, inviati in un campo nell’ovest del paese, vivono in stanze con una dozzina di persone. Non ci sono sbarre alle loro finestre. I prigionieri di guerra hanno accesso ai medici, compreso uno studio dentistico ben attrezzato, una biblioteca con libri russi e possono guardare la televisione ucraina.

Possono andare in chiesa o pregare in un luogo designato per i musulmani. Se volessero guadagnare soldi, potrebbero lavorare nei laboratori del campo. Lì incollano borse della spesa di carta o realizzano mobili da giardino. Con i soldi guadagnati possono comprare, tra le altre cose: sigarette e dolciumi.

I prigionieri di guerra russi hanno anche il diritto al contatto telefonico con le loro famiglie in Russia. Spesso le famiglie ucraine non hanno informazioni sui loro cari detenuti in un paese ostile sin dai primi giorni dell’invasione russa su larga scala.

Da Kiev Yaroslav Junko