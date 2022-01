“Integrità totale”. Joe Biden ha parlato dell’Ucraina. Con il Presidente della Polonia

La Casa Bianca riferisce che la videoconferenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden con il presidente Andrzej Duda e i leader di Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Unione Europea e NATO si è conclusa dopo un colloquio di 80 minuti. “Abbiamo discusso della situazione intorno all’Ucraina, ma anche dell’intera parte orientale della NATO. Possiamo parlare con coraggio dell’unità dell’Alleanza del Nord Atlantico”, ha affermato il presidente Duda.



L’incontro virtuale è iniziato alle 21:05 e si è concluso alle 22:25 (ora polacca), come annunciato dalla direzione di Biden.

La portavoce della Casa Bianca Jen Zaki ha dichiarato in una dichiarazione che l’incontro è stato preceduto da un incontro La conferenza fa parte di una serie di piani se la Russia riprenderà l’occupazione E discutere di “cosa vediamo e come possiamo aiutare e rafforzare la sicurezza” dei partner.

Oltre al presidente Biden, all’incontro hanno partecipato il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholes, il primo ministro italiano Mario Draghi, il primo ministro britannico Boris Johnson e altri. Ursula van der Leyen, Presidente della Commissione Europea, Charles Michel, Presidente del Consiglio d’Europa e Jens Stoltenberg, Segretario Generale della NATO.

“Ottimo incontro con POTUS sulla sicurezza europea (…) Riconosciamo che l’occupazione russa dell’Ucraina è associata a seri costi“- Stoltenberg ha scritto su Twitter.

presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha descritto la videoconferenza come “completamente unanime” e le conversazioni come “molto buone”.

Dopo l’incontro, l’Eliseo francese nella sua dichiarazione ha sottolineato la necessità di lanciare avvertimenti “fermi e credibili” contro Mosca, ma di intensificare il dialogo.

Presidente della NATO: Stiamo considerando di rafforzare le nostre divisioni nell’Europa orientale

Il presidente Andrzej Duda, parlando in una conferenza stampa dopo l’incontro, ha affermato che l’incontro di lunedì è stato categorico e quindi ha stabilito che i dettagli del suo corso non possono essere divulgati. In generale, possiamo dire di aver discusso della situazione intorno all’Ucraina, ma in generale si trattava della situazione nella parte orientale dell’Alleanza del Nord Atlantico. – disse il presidente.

Abbiamo discusso della situazione intorno all’Ucraina, ma anche dell’intera parte orientale della NATO. Possiamo parlare con sicurezza dell’unità dell’Alleanza del Nord Atlantico – I colloqui sono stati annunciati dal presidente Duda. Sono intervenuti tutti coloro che hanno partecipato all’incontro. Abbiamo parlato dei possibili scenari e delle azioni che gli Alleati potrebbero intraprendere in caso di occupazione – disse il presidente.

Vorrei sottolineare l’unità dell’Alleanza del Nord Atlantico. Al momento non esiste alcun alleato con l’Ucraina che possa recidere i legami con il resto della NATO. – Il presidente ha promesso. Come ha aggiunto, “Non vi è alcuna indicazione che la Polonia sia in pericolo in questo momento. Naturalmente, i movimenti delle truppe russe e le azioni nella scena politica e mediatica russa vengono osservati e tutti possono vederlo, ma tutto questo ora sta accadendo dall’altra parte. disse il presidente. Non abbiamo alcun pericolo ovvio, ovvio – Aggiunto.

Vice Ministro degli Esteri: Al momento non prevediamo di evacuare le ambasciate polacche in Ucraina.

ha annunciato il presidente Duda Venerdì convocherà il Consiglio di sicurezza nazionale. Nei giorni a venire, vorrei condividere questa conoscenza e questo quadro della situazione che emerge a seguito di tutti gli incontri e colloqui che ho tenuto di recente, con i partecipanti più importanti in Polonia. Visione politica – Egli ha detto.

Voglio che questa riunione dell’RCN abbia luogo venerdì perché ci consulteremo con i nostri alleati. Sto pensando agli stati baltici qui. Queste consultazioni dovrebbero essere condotte questa settimana e concludersi giovedì disse il presidente.