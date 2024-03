Adamello Ultra Trail 2024 [Włochy]

La decima edizione della gara si svolgerà dal 20 al 22 settembre 2024 nel Nord Italia Adamello Ultra Trail. I corridori possono scegliere tra tre distanze.

Si svolge nella regione Pontedilegno-Tonale, in provincia di Brescia, nel nord Italia. Adamello Ultra Trail. Il nome del percorso deriva dal gruppo montuoso dell'Adamello e da una delle vette più alte, la cui vista ci accompagna lungo il percorso. I sentieri attraversano i Parchi Naturali dell'Adamello e dello Stelvio passando per l'Alta Val Camonica e l'Alta Val di Sole. La particolarità dell'Adamello Ultra Trail è che la corsa si svolge in zone in cui si incontrano forti e fortificazioni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale.

I percorsi Adamello Ultra Trail comprendono: Mulattiere che trasportano i rifornimenti ai soldati di stanza in alta montagna. Durante la corsa vediamo ancora tracce della guerra sotto forma di trincee di pietra, postazioni di tiro e fortificazioni di cemento.

Ci sono tre distanze tra cui scegliere: 35 km, 100 km e 170 km.

Base della competizione è il comune di Vessa d'Oglio, dove si trova il traguardo di tutte e tre le distanze.

“Tranquillità, lontananza dal mondo, panorami meravigliosi, buon cibo. “Il viaggio all'Adamello Ultra Trail 2022 è l'occasione perfetta per conoscere e sentire l'approccio alla vita (del nord) italiano.” Leggi il resoconto di Michał Drozd sulla gara del 2022.

Sentiero breve dell'Adamello

Inizio : 21 settembre 2024, ore 14:00, Piazza IV Luglio a Monno (accesso in autobus da Vessa d'Oglio)

: 21 settembre 2024, ore 14:00, Piazza IV Luglio a Monno (accesso in autobus da Vessa d'Oglio) distanza : 35 km

: 35 km Aumenta il guadagno : 2200 m+

: 2200 m+ Limite di tempo : 10 ore

: 10 ore punti : ITRA 2 / UTMB 20K

: ITRA 2 / UTMB 20K Tassa di iscrizione : 40 €

: 40 € Attrezzatura obbligatoria: Abbigliamento adatto alle condizioni e al terreno, zaino o cintura, contenitore per l'acqua da 0,5 l, fischietto, telefono, fioretto NRC, lampada frontale, giacca impermeabile, cappello

Sentiero dell'Adamello

Inizio : 20 settembre 2024, ore 7:00, Centro Eventi Vezza d'Oglio

: 20 settembre 2024, ore 7:00, Centro Eventi Vezza d'Oglio distanza : 100 km

: 100 km Aumenta il guadagno : 6050 m+

: 6050 m+ Limite di tempo : 31 ore

: 31 ore punti : ITRA 5 / UTMB 100K

: ITRA 5 / UTMB 100K Tassa di iscrizione : 90 EUR / dal 01.04.2024 – 110 EUR

: 90 EUR / dal 01.04.2024 – 110 EUR Attrezzatura obbligatoria: fioretto NRC, maglia a maniche lunghe, giacca Primaloft o strato termico simile, giacca impermeabile, pantaloni lunghi, 2 lampade frontali, telefono, fischietto, contenitore per l'acqua, cassetta di pronto soccorso, manopole, scarpe adatte alle condizioni

Adamello Ultra Trail

Inizio : 20 settembre 2024, ore 9:00, Centro Eventi Vezza d'Oglio

: 20 settembre 2024, ore 9:00, Centro Eventi Vezza d'Oglio distanza : 170 km

: 170 km Aumenta il guadagno : 11 500 m+

: 11 500 m+ Limite di tempo : 53 ore

: 53 ore punti : ITRA 6 / UTMB 100M

: ITRA 6 / UTMB 100M Tassa di iscrizione : 180 Euro / dal 1 aprile 2024 – 200 Euro

: 180 Euro / dal 1 aprile 2024 – 200 Euro Attrezzatura obbligatoria: Fioretto NRC, maglietta a maniche lunghe, giacca Primaloft o strato termico simile, giacca impermeabile, pantaloni lunghi, 2 lampade frontali, telefono, fischietto, contenitore per l'acqua, kit di pronto soccorso, impugnature, scarpe adatte alle condizioni

Come arrivare all'Adamello Ultra Trail?

Aeroporti più vicini: 1 – Brescia-Montichiari – 123 km / 2 – Bergamo – 107 km / 3 – Milano-Linate – 153 km

In auto: Prendere l'autostrada A4 Milano-Venezia / Prendere la 1a uscita e proseguire sulla SS42 / 2 – Uscita Brescia Ovest, proseguire sulla SP 510, poi SS42

Prendere la 1a uscita e proseguire sulla SS42 2 – Uscita Brescia Ovest, proseguire sulla SP 510, poi SS42 In autobus: 1 – da Brescia in autobus (FNMA) direzione Edolo / 2 – in autobus da Milano (SAB) sulla tratta Milano-Bergamo_Lover-Ponte di Legno-Male. / 3 – Dalla Valtellina con l'autobus Africo-Edolo

