Italia: Si avvicina un altro anticiclone africano

42 gradi in Sicilia, 40 gradi a Bari e Foggia in Puglia: queste le temperature previste dai meteorologi nel Sud Italia per il prossimo fine settimana. Un nuovo anticiclone africano porterà una seconda ondata di caldo con temperature di 10 gradi sopra la media del periodo.

Da venerdì farà nuovamente caldo, soprattutto in Sardegna e Sicilia, con minime di 38 gradi, e farà ancora più caldo nei giorni successivi. Il clima sarà leggermente più fresco a Roma intorno ai 35 gradi, a Firenze intorno ai 36 gradi ea Milano intorno ai 32 gradi.

Sabato il Ministero della Salute italiano ha annunciato un secondo allarme caldo su tre livelli per 17 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo e Perugia. , Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona, Viterbo.

Nel fine settimana sono possibili forti temporali nel nord del Paese, soprattutto sulle Alpi.