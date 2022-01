Movimento nel cielo polacco. Il confine occidentale sta monitorando da vicino i confini di Russia e Bielorussia

Di recente, gli aerei spia sono diventati una routine ai confini di Russia e Bielorussia. La NATO esplora il dispiegamento di truppe e i preparativi per una possibile occupazione dell’Ucraina

Ucraina, Polonia, Lituania, Mar Baltico e Mar Nero. Queste sono aree chiave in cui operano aerei e droni alleati

Una scena insolita è stata con il trasmettitore MIG-29 delle forze armate polacche, che è stato avvistato lunedì a Varsavia.

La Russia continua a intensificare le tensioni nelle relazioni con i paesi della NATO, guidando sempre grandi forze ai suoi confini occidentali. Si stima che in Ucraina siano concentrate fino a 120.000 persone. Giocatori. Le manovre militari congiunte si svolgeranno dal 10 al 20 febbraio nella Bielorussia occidentale e meridionale..

Inoltre, Mosca ha annunciato estese esercitazioni navali. Lunedì, 20 navi e unità della flotta baltica sono salpate per l’addestramento nel Mar Baltico..

Di recente, gli aerei spia sono diventati una routine ai confini di Russia e Bielorussia. Più unità possono essere trovate sui radar in diverse parti dell’Europa orientale. La NATO sta schierando truppe ed esplorando i preparativi per una possibile invasione.

Il drone di ricerca RQ-4B Global Hawk con il codice radio FORTE12, di proprietà della US Air Force, ha trascorso diverse ore nell’Ucraina orientale. Il motore è partito da un’unità nel Mar Egeo vicino alla Grecia.

Anche il Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, un aereo da ricerca americano con il codice radio BRIO68 in partenza da un aeroporto della Romania, ha operato nel Mar Nero vicino alla penisola di Crimea. Domenica, i radar lo hanno mostrato mentre sorvolava la Polonia vicino all’intervallo Swazki.

Tuttavia, lunedì, aerei della NATO potrebbero essere avvistati sul fiume Vistola. L’aereo spia congiunto RC-135W Rivet, nome in codice JAKE11, stava volando dalla Gran Bretagna alla Polonia e intorno alla Lituania e Kaliningrad.

Una scena insolita è stata con il trasmettitore MIG-29 delle forze armate polacche, che è stato avvistato lunedì a Varsavia. I motori sono decollati dal 23° aeroporto di Minsk Masoviki.

La situazione viene osservata anche dal Mar Baltico. Unità svedesi operavano nell’area.

Russia e Bielorussia mostrano la loro forza organizzandosi tra gli altri. Aerei da pattuglia di guerra. Lunedì, il ministero della Difesa nazionale bielorusso ha mostrato un record di uno di questi voli. Domenica, la parte russa ha annunciato il lancio di un caccia multiruolo Su-35S sulla Bielorussia. Atterrano negli aeroporti locali per allenarsi con gli altri.

NATO: Stiamo inviando ulteriori navi e aerei da guerra per rafforzare l’Europa orientale

Lo afferma un comunicato stampa diffuso dal quartier generale della Nato Gli alleati stanno inviando ulteriori navi e aerei da guerra nell’Europa orientale, la Russia impedisce la formazione di truppe in Ucraina e nei suoi dintorni e migliora la sicurezza.

La Danimarca invia una nave da guerra nel Mar Baltico e invierà quattro caccia F-16 per supportare la missione della NATO in Lituania. La Spagna sta inviando navi per unirsi alla marina della NATO e sta valutando l’invio di caccia in Bulgaria. La Francia si è detta pronta a inviare truppe in Romania sotto un comando della Nato. I Paesi Bassi hanno inviato da aprile due caccia F-35 in Bulgaria per supportare gli attacchi aerei della NATO nella regione.

Gli Stati Uniti hanno anche chiarito che stanno valutando la possibilità di aumentare la propria presenza militare nella parte orientale della coalizione.

