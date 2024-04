Inizia il vertice Ue. L'attacco dell'Iran a Israele ha messo in ombra altre questioni

Il primo ministro polacco si è recato a Bruxelles insieme al ministro degli Affari europei Adam Szlabka e al suo primo ministro Pawel Grasch.

Un'idea volta a sviluppare la competitività dell'Unione europea è quella di costruire un mercato comune delle armi. Tuttavia, la questione è stata rinviata a giovedì nella riunione dei leader

In primo luogo, i leader dell’Unione Europea stanno affrontando la violenza in Medio Oriente. Il presidente francese annuncia nuove sanzioni contro l'Iran

Volodymyr Zelenskyj si unisce a Bruxelles e avverte che l'Ucraina ha urgentemente bisogno di rafforzare la propria difesa aerea. Dal fronte della difesa giungono segnali preoccupanti di fronte all’aggressione russa

Il vertice dell'Unione europea è iniziato mercoledì sera e proseguirà fino a giovedì. All’incontro partecipano i leader di tutti i 27 Stati membri.

La Polonia è rappresentata dal primo ministro Donald Tusk, arrivato nel pomeriggio a Bruxelles insieme al ministro per gli Affari europei Adam Szlabka e al capo del suo governo politico, Pawel Grasch. Innanzitutto, Tusk ha partecipato all'incontro come parte di un gruppo più ristretto, dove ha parlato con i leader dei paesi baltici, nordici e irlandesi.

L’economia non è la cosa più importante

Nel corso del vertice di due giorni, i leader europei avrebbero dovuto concentrarsi principalmente sul futuro dell’economia dell’UE e sulla crescente concorrenza di Stati Uniti e Cina. Sul tavolo c’è l’idea di costruire un mercato comune della difesa e di finanziare l’industria congiunta degli armamenti con il bilancio dell’Unione europea.

Verranno inoltre discusse le norme aggiuntive per la concessione degli aiuti di Stato. Da anni la Commissione europea cerca di impedire agli Stati membri di intervenire eccessivamente sul mercato, ma queste regole sono state notevolmente allentate durante la pandemia di Covid-19.

Tutto però è stato spostato a giovedì. I problemi urgenti della politica internazionale vengono prima. Al loro arrivo a Bruxelles, i leader europei dovranno affrontare la crisi in Medio Oriente e la crescente pressione russa in prima linea in Ucraina.

L’Iran è in testa

Al suo arrivo al vertice, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai giornalisti che avrebbe chiesto l’estensione delle sanzioni dell’Unione Europea contro l’Iran. Questi attacchi mirano principalmente a influenzare le persone coinvolte nella produzione di droni e missili. In precedenza, il capo della politica estera dell’Unione Europea Josep Borrell aveva proposto una soluzione simile.

Questa è una reazione agli eventi di sabato sera, quando l’Iran ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele utilizzando diverse centinaia di droni e missili. La stragrande maggioranza è stata abbattuta prima di raggiungere i propri obiettivi, ma la sparatoria in sé non ha precedenti. Teheran indica che ciò è avvenuto in risposta all’attacco israeliano al suo consolato in Siria, che ha provocato l’uccisione di sette cittadini iraniani, tra cui comandanti militari di alto rango.

Resta una questione aperta se il governo israeliano deciderà di rispondere all'attacco di sabato e, in caso affermativo, come. Il rischio di un’escalation violenta in Medio Oriente costituisce il tema principale del vertice dell’Unione Europea, e i leader partecipanti dovrebbero “invitare tutte le parti a esercitare il massimo livello di moderazione”, secondo le conclusioni preliminari preparate in precedenza.

Zelenskyj comunica con Bruxelles

La seconda questione che occuperà i leader durante i colloqui di questa notte è l'evoluzione della situazione vicino ai confini dell'Unione europea. Dall’Ucraina giungono ulteriori segnali che indicano che la sua difesa contro un’invasione russa si sta indebolendo e gli aiuti militari statunitensi a Kiev sono stati significativamente ridotti negli ultimi mesi.

Mercoledì sera i leader a Bruxelles hanno comunicato a distanza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in precedenza aveva sottolineato che il suo Paese ha urgente bisogno di rafforzare la propria difesa aerea. Al mattino, 17 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Chernyiv. Le autorità ucraine temono di non avere più i missili per difendersi efficacemente dal fuoco aereo russo.

Le deliberazioni dei leader dell’Unione Europea si svolgono a porte chiuse. Il primo ministro Donald Tusk, al suo arrivo a Bruxelles, ha deciso di non parlare ai media.