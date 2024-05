Imparare dagli errori e dalle relazioni con i piani di Noelke e Stosch. Thurnbichler alla vigilia della terza stagione in Polonia

Nella prima stagione, la squadra guidata da Turnbichler ha raccolto 4.889 punti, che le hanno valso il quarto posto nella Coppa delle Nazioni. Piotr Żyła ha difeso il suo titolo di campione del mondo sulla salita regolare, e Dawid Kubacki, che ha vinto sei eventi, ha gareggiato per il Crystal Globe. Lo scorso inverno, i Biancorossi sono arrivati ​​sesti nella Coppa d’Africa, raccogliendo appena 2.158 punti. Solo Aleksander Zniszczoł è salito due volte sul podio. Piotr Żyła, Kamil Stoch e Dawid Kubacki hanno concluso la Coppa del Mondo nei terzi dieci posti della classifica generale.

– Per me è chiaro che ci siamo allenati in modo errato per tutta l’estate in termini di metodologia. Prima della mia prima stagione, quando ero responsabile di tutti i piani di allenamento, avevamo un approccio diverso. Prima della scorsa stagione, era stato Mark Noelke a pensare di allenare e a scegliere una strada diversa. Non dico che fosse un male, ma forse la comunicazione era pessima e non era appropriata in quel momento. Ciò ha sicuramente contribuito al fatto che la tecnologia di base dei jumper non era automatizzata. Soprattutto in autunno abbiamo fatto molto invece di riempire il serbatoio. Forse abbiamo lavorato di più sotto l’influenza dello stress, che ci ha portato stanchi durante l’inverno. Poi ci siamo persi a livello di attrezzatura e siamo caduti in un circolo vizioso con un brutto inizio di stagione. È difficile fermarli. Bisogna rispettare quello che è successo e affrontare la preparazione in modo diverso. Dobbiamo tornare alle origini. Da allenatore ho imparato che non posso abbandonare questioni così cruciali per il destino della squadra. “Devo occuparmi io stesso delle cose importanti”, ha detto Thomas Turnbichler in un’intervista a Eurosport.

-Siamo cambiati molto dopo la prima stagione. Per me era importante dare maggiori responsabilità a Mark Noelke. Quindi abbiamo scelto un approccio diverso. Esistono molti metodi e filosofie per avere successo nel salto con gli sci. L’opzione che abbiamo scelto nel 2023/24 semplicemente non ha funzionato. Tutto è iniziato con gli Europei quando abbiamo iniziato a sentirci un po’ nervosi. Non ci siamo concentrati sulle basi del salto. Non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto l’anno scorso. In autunno abbiamo introdotto la novità di una vacanza in famiglia a Cipro, abbinata alla formazione. Poi siamo andati a Lillehammer per una giornata sulla neve, che ha aumentato lo stress del viaggio. Ciò non ha favorito i preparativi per la competizione di Roca. È positivo che ce ne siamo accorti e abbiamo deciso di cambiarlo per la stagione 2024/25 – continua l’interrogatorio dell’austriaco Piotr Karpinski.

Mark Noelke ha accompagnato la nostra squadra alla Coppa del Mondo prima di Natale a Engelberg, dopodiché è stato escluso dal viaggio con il gruppo alle gare. Turnbichler non ritiene però il tedesco responsabile delle sorti della stagione 2023/24.

– Sono il direttore tecnico di questa squadra e ho la responsabilità principale di quanto accaduto. Ho deciso che avremmo intrapreso questa strada. Per me Mark è uno specialista del salto e uno degli allenatori più innovativi che conosca. Ma ora penso che dovrei filtrare meglio alcuni pensieri. Quest’anno il problema non si porrà più perché seguirò nuovamente la mia strada. Il cambiamento in realtà è avvenuto durante il Torneo dei Quattro Trampolini, quando ho ripreso il pieno controllo. Dalle conversazioni con i giocatori sapevo che erano soddisfatti. Il problema, tuttavia, è stato un completo cambio di direzione a metà stagione – qualcosa che Thornbichler ammette alle telecamere di Eurosport.

Il 51enne Noelki è il braccio destro di Thornbichler dall’inizio del suo lavoro in Polonia, cioè dalla primavera del 2022.

– Dovevo reagire. Durante i preparativi, c’erano molte piccole cose di cui la gente incolpava Mark. Ciò ha portato a una situazione in cui la fiducia in lui non era più al 100%. Vogliamo solo avere persone nella squadra di cui gli atleti possano fidarsi completamente. Quindi ho deciso che non avrebbe partecipato attivamente al lavoro della squadra. Durante l’inverno ci chiamavamo di tanto in tanto. Ha ricostruito la sua attività. Dobbiamo apprezzare quello che ha fatto per noi la scorsa stagione. E’ un bravo ragazzo e allenatore. Sfortunatamente per lui, non ha funzionato. Lo rispetterò sempre – ha detto l’allenatore degli sciatori polacchi, che nella stagione 2024/25 sarà assistito da Maciej Maciusiak.

La Federazione polacca di sci presenterà nei prossimi giorni la formazione dei gruppi di allenamento per la stagione 2024/25. La questione più importante resta la situazione di Kamil Stoch, che ha chiesto alla federazione di allenarsi sotto la supervisione di un allenatore individuale che si prenderà cura solo di lui.

– Se Kamil pensa che questo sia ciò che è meglio per lui, la sua opinione deve essere rispettata. Non posso che augurare a Camille di concludere la sua carriera nel miglior modo possibile e con successo. Kamel non è il primo atleta a seguire questa strada. Adam Misch ha fatto qualcosa di simile, anche se secondo me la situazione in quel momento era un po’ diversa. A quel tempo, Adam era il personaggio principale della squadra, e gli altri erano sullo sfondo. Era un quarterback. Situazioni simili si sono verificate anche in Austria con Gregor Schlierenzauer e Thomas Morgenstern, che avevano allenatori privati. Per il momento Ryoyu Kobayashi sta seguendo la sua strada, quindi non è una novità – ha commentato Thurnbichler, sotto la cui supervisione Stoch non è mai salito sul podio in Coppa. La scorsa stagione, il miglior risultato del tre volte campione olimpico è stato l’11° posto.

Thornbichler ha anche osservato sul Podcast di Eurosport che la priorità nella nuova squadra sarà lo status della nazionale.

– Sentivo che Camille non era soddisfatta al 100%. Tuttavia, non ha menzionato che aveva in mente qualcosa del genere, motivo per cui sono rimasto un po’ sorpreso quando questa informazione è venuta fuori dopo il finale di stagione. Una mossa del genere può influenzare l’atmosfera all’interno della squadra, quindi le regole per prendere tale accordo devono essere chiare. Chi va alle gare influenza le dinamiche del gruppo. Dobbiamo prendere una decisione in base all’interesse di tutta la squadra. L’allenatore austriaco ha detto: sono l’allenatore della nazionale polacca e presenterò il mio punto di vista alla federazione e le persone più importanti della federazione decideranno cosa fare dopo.

Il quasi 35enne tirolese ha condiviso anche importanti informazioni legate alla sfera privata. Thomas Turnbichler ha annunciato che diventerà padre nei prossimi mesi.

-Jessica ha un figlio, Paolo, che tratto come se fosse mio. Ha un padre fantastico e il rapporto con lui è molto buono. Jessica è incinta adesso, quindi puoi dire che stiamo aspettando il nostro secondo figlio. Ho sempre desiderato avere la mia famiglia. C’è voluto molto tempo per trovare il partner giusto. Sono molto felice perché immagino sia bello avere un figlio a cui puoi insegnare tanto. “Spero che questo sia sicuramente il ruolo più bello e migliore”, ha detto l’austriaco, che vive a Cracovia dall’inizio del suo lavoro in Polonia.