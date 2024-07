PUP e WSB Merito University – insieme nel mercato del lavoro

L’Ufficio distrettuale per l’impiego di Gdynia collaborerà con le università per preparare i dipendenti alle esigenze del mercato del lavoro. Questa misura innovativa apre un nuovo capitolo nella storia sia dell’Ufficio che di questa particolare istituzione educativa, che definirà gli ambiti dell’istruzione in modo che i suoi diplomati non debbano cercare un lavoro invano e per lungo tempo.

I tempi dei broker ordinari, associati ai tristi anni ’90, sono finiti per sempre. Gli uffici per l’impiego oggi sono luoghi moderni che avviano e ispirano una serie di attività volte a garantire un lavoro o gestire la propria attività. Per esempio Ufficio locale per l’impiego a GdyniaPer soddisfare le aspirazioni dei datori di lavoro, ha collaborato con un’università con un’altra iniziativa, questa volta rivolta agli studenti.

– Lunedì 24 giugno Jolanta Chiudi, Direttore dell’ufficio distrettuale per l’occupazione di Gdynia E Dott.ssa Maja Glowczewska–E Jessica, Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Management dell’Università WSB Merito di Danzica – Prima Università WSB, ha firmato un accordo di cooperazione. Ciò significa, tra le altre cose: – Orientare la formazione degli studenti di questa università verso le esigenze del mercato del lavoro Milena Piotrovic-Miksa, vicedirettrice del mercato del lavoro presso il PUP di Gdynia.

Quali saranno i risultati della collaborazione tra l’Ufficio per l’Impiego di Gdynia e l’università la cui filiale di Gdynia si trova in ul. Slesia? Si tratterà di attività congiunte volte a migliorare il livello di istruzione degli studenti adattando il percorso di studio alle esigenze del mercato del lavoro. Questa iniziativa consentirà la realizzazione di progetti innovativi, lo scambio di conoscenze ed esperienze e sosterrà lo sviluppo della comunità accademica e del mercato del lavoro stesso.

– La cooperazione comprenderà, tra le altre cose, quanto segue: attività quali: la partecipazione del nostro ufficio allo sviluppo di nuove specializzazioni tenendo conto delle attuali esigenze del mercato del lavoro, la rivitalizzazione professionale e la facilitazione dell’accesso degli studenti alla formazione pratica in il nostro ufficio del lavoro, nonché l’organizzazione congiunta di corsi di insegnamento e formazione, seminari e workshop Lavori destinati alla promozione delle questioni del mercato del lavoro e dello sviluppo professionale – elencati Milena Piotrovic Mixa.

Vale la pena notare che è stato poco più di un anno fa Ufficio locale per l’impiego a Gdynia Un accordo simile è stato firmato con Università di Management e Commercio Eugeniusz Kwiatkowski. Tra le attività congiunte più interessanti intraprese in questo periodo figura l’organizzazione di una conferenza nel luglio dello scorso anno “Costruiamo ponti tra istruzione e mercato del lavoro. Scegli il tuo percorso professionale. Durante esso Consulenti di carriera PUP Hanno tenuto conferenze su “Le competenze di base nel mercato del lavoro in evoluzione” e su “Come l’ufficio del lavoro aiuta i giovani ad entrare nel mercato del lavoro”. Questa primavera, l’ufficio distrettuale del lavoro è stato partner dell’organizzazione WSAiB Expo sul lavoro e sui servizi consolidati.