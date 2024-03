Li hanno scoperti per caso. Hanno cambiato le nostre vite

Gravità, raggi X, padelle in teflon e perfino patatine o la famosa bevanda nera frizzante. Tutto questo è stato scoperto per caso. A volte è difficile da credere!

E che dire del fatto che il caos e la distrazione possono aiutare la scoperta? Almeno questo è stato il caso con… gli antibiotici. Ma ci sono altre storie simili. Anche se alcuni, sfortunatamente, vivono la propria vita. Ad esempio, questa storia della mela che colpì Newton in testa. Se crediamo alle osservazioni di un eminente amico scienziato, una situazione del genere non si è mai verificata. Newton stava semplicemente osservando un frutteto quando improvvisamente un frutto diretto verso la Terra lo ispirò a comprendere la gravità. Oggi ci aiuta anche con i viaggi nello spazio

Chips di rabbia

Dietro la prima porzione documentata di patatine si nasconde una storia più interessante. Per creare questa apprezzatissima prelibatezza era necessario… fastidioso La domanda dei clienti nel ristorante. Non ci credi? Assicurati di guardare il nostro video in cui descriviamo queste e molte altre storie simili.

Oggi ci sono un po’ meno di questi casi, anche se si verificano ancora. Ma anche i progetti per invenzioni e scoperte più prevedibili sembrano altrettanto interessanti. I dettagli su questo argomento possono essere trovati in questo articolo.

Fonte immagine: Shutterstock