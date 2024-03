“Już, dziękujemy”. Marcin Prokop ha scritto “X”. Potem jurorom opadły szczęki

“Il talento di mamma!” trwa w najlepsze. Per quanto riguarda il programma della quindicesima stagione, che è stato originariamente pubblicato. I produttori della presentazione Agnieszka Woźniak-Starak e Jan Pirowski e gli illustri giurati Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa e Marcin Prokop.

To właśnie były gospodarz “Mamma Talento!” nacisnął w sobotnim odcinku czerwony “X”, Incoraggiamento, non preoccuparti di non farlo. Quando arrivo a questo momento, sono felice di vedere te e la mia famiglia zaśpiewał piosenki parte Sana “Birra jazz!”.

-Muel Marcin Prokop.

Questi materiali sono ampiamente disponibili



Zwrot akcji w “Mamma Talento!”. Najpierw czerwony “X”, può essere in magazzino

Altrimenti il ​​riferimento non c'è più. Daniel Kinechukwu Vedova e giurataPer iniziare a lavorare meglio “Non ho iniziato a lavorare”, którą th 1938 p. spopularyzował Alexander Żabczyński.

Vedi anche 28-latka:

Gdy Nigerianjczyk pokazał swój docelowy występ, giurato oniemieli.

– zachwycała się Julia Wieniawa.

Marcin Prokop, che in precedenza era scettico riguardo alle sue dichiarazioni, szybko zmienił zdanie.

– stwierdził.

Daniel Kinechukwu lancia un'occhiata a Tak Ai Przeszedł do następnego etapu “Mamma Talento!”.

Miroslav Sosnowski/TVN Marcin Prokop, Julia Viniawa e Agnieszka Cilińska a bordo del “MAM Tallinn!”



In questo caso, c'è molta arte nella tua casa. W servisie Plejada.pl ogni giorno offre una nuova offerta commerciale. Bądź na bieżąco! Nota Gioca con Google. Siamo qui per aiutarvi Facebooko, Instagram, Il YouTube Uraz Tik Toko.

Vuoi ricevere una nuova notizia o un nuovo argomento? Contattaci, invia mail al seguente indirizzo: plejada@redakcjaonet.pl.