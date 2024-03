Il processore AMD Ryzen 7 5800X3D è stato testato due anni dopo la sua presentazione. Il miglior processore per la piattaforma AM4 rispetto al resto del mondo

AMD Ryzen 7 5800X3D è una vera leggenda tra i processori desktop, che ha raggiunto lo status di cui sopra mentre era ancora sul mercato e riscuote costantemente successo tra gli acquirenti. Anche la premiere della generazione successiva non ha cambiato la situazione, perché il primo modello con 3D V-Cache si è rivelato un grande successo. Soprattutto nei giochi per PC, il salto di prestazioni rispetto alle unità normali è stato enormemente impressionante. Il produttore ha reso un ottimo servizio ai possessori di AM4 estendendo significativamente la durata della piattaforma supportata per un tempo record. Tuttavia, l'AMD Ryzen 7 5800X3D ha debuttato nella primavera del 2022, quindi resta la domanda: è ancora in buona forma oggi?

Autore: Sebastian Oktaba

L'architettura AMD Zen 3 ha subito una serie di modifiche chiave rispetto al suo predecessore, tra cui: le prestazioni single core sono state aumentate, le latenze interne sono state ridotte e la connettività sul bus Infinity Fabric è stata migliorata. Anche la previsione delle istruzioni e la gestione della struttura della cache sono state migliorate, le FPU sono state accelerate, il bus dell'anello è stato ricostruito e gli algoritmi di raccolta e integrazione dei dati sono stati migliorati. I singoli moduli CCX sono stati realizzati utilizzando la litografia TSMC a 7 nm, i moduli cIOD, tra le altre cose, mentre il controller di memoria DDR4-3200 utilizza un processo di produzione a 12 nm. Inoltre, l'efficienza energetica è stata aumentata e la tecnologia Precision Boost 2 è stata migliorata, ottenendo velocità di clock più elevate con una tensione di alimentazione inferiore. Ma, cosa ancora più importante, un singolo cluster CCX ha 8 core invece di 4, supporto SMT avanzato e 32 MB di cache L3. Esatto… Il produttore dota generosamente lo Zen 3 di cache, che gioca un ruolo chiave nelle prestazioni di gioco. Pertanto, espandere e migliorare questo componente sembra essere il modo più rapido per aumentare le prestazioni in applicazioni prettamente di intrattenimento. L'AMD Ryzen 7 5800X3D è andato in questa direzione, essendo il primo processore consumer con 3D V-Cache aggiuntiva.

L'AMD Ryzen 7 5800X3D festeggia il suo secondo compleanno e nel frattempo sono emersi diversi concorrenti, quindi la domanda è: è ancora un'offerta ragionevole? Come si confronta con l'AMD Ryzen 7 7700 o l'Intel Core i5-13600KF?

Le differenze nella build dei processori AMD Ryzen 7 5000X e 5000X3D sono principalmente dovute alla dimensione della cache, perché la versione più recente basata sui core Warhol ha semplicemente ricevuto risorse aggiuntive. La 3D V-Cache è posizionata sopra la cache L3 primaria ed è collegata direttamente al blocco CCD utilizzando una connessione TSV (tramite Silicon Vias). In totale, l'AMD Ryzen 7 5800X3D ha 32 MB di cache L3 primaria e 64 MB di cache 3D aggiuntiva, per un totale di 96 MB. Le restanti caratteristiche della struttura del processore sono rimaste invariate, ovvero è stato utilizzato un singolo modulo CCD con otto core, è stato mantenuto il supporto per SMT, la litografia precedente, ecc. Vale la pena notare, ovviamente, che l'AMD Ryzen 7 5800X3D recentemente recensito non è più l'unica GPU a disporre di 3D V-Cache sulla piattaforma AM4, perché la famiglia è stata ampliata per includere i modelli Ryzen 5 5600X3D e Ryzen 7 5700XD. Il primo è, sfortunatamente, un tipico prodotto OEM, mentre il secondo costa più o meno lo stesso del modello più vecchio e leggermente più veloce.

AMDRyzen7 5800X3D AMD Ryzen 7 5700X AMD Ryzen 7 7700X piattaforma AM4 AM4 AM5 edificio Zain 3 Zain 3 Zain 4 Litografia 7 miglia nautiche 7 miglia nautiche 5 miglia nautiche tempistica 3400-4500 MHz 3400-4600 MHz 4500-5400 MHz Impostazioni 8R/16W 8R/16W 8R/16W Cache L3 96MB 32 MB 32 MB Il moltiplicatore Vietato aprire aprire Controlla DDR4 3200 MHz 3200 MHz – Controller DDR5 – – 5200 MHz Fattore TDP 105 watt 65 watt 105 watt Unità di elaborazione grafica integrata – – AMD Radeon 2 CU Prezzo di partenza 449 dollari 299 dollari 399 dollari data di rilascio Aprile 2022 Aprile 2022 Settembre 2022

Con processore Intel Core i7-14700K. Una guida su come ridurre il consumo energetico e la temperatura senza perdere prestazioni

Tuttavia, l'introduzione di un ulteriore blocco 3D V-Cache ha bloccato il moltiplicatore, quindi il processore non ha potuto essere overcloccato nel modo tradizionale. Il produttore ha spiegato questo non scalando la tensione di alimentazione sopra 1,35 V, ma regolando il BCLK si può comunque ottenere un po'. Vale la pena notare che le velocità clock di fabbrica sono vicine a quelle dell'AMD Ryzen 7 5700X. La frequenza base è di 3400 MHz, mentre il Turbo Boost massimo è di 4500 MHz, quindi perdiamo 100 MHz rispetto al modello normale. Ovunque venga utilizzata 3D V-Cache, le differenze di cui sopra devono essere compensate, anche se in scenari meno dipendenti dalla cache ci si può aspettare una forte concorrenza. L'AMD Ryzen 7 5800X3D ha anche un controller di memoria standard dual-channel DDR4-3200 e tradizionalmente non ha alcun sistema grafico integrato, identico all'AMD Ryzen 7 5700X. Il prezzo attuale dell'unità descritta è di circa 1.200 PLN, mentre il più debole AMD Ryzen 7 5700X3D costa più di 1.100 PLN. Per cifre simili possiamo trovare anche AMD Ryzen 7 7700 OEM e Intel Core i5-13600KF.