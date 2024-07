La NASA ha un nuovo modo per conquistare Marte. Le api robot sono qui per aiutarti

Volare su Marte è una sfida enorme. “Il Pianeta Rosso ha una gravità molto più bassa – un terzo di quella terrestre – e un’atmosfera estremamente sottile la cui pressione è solo l’1% della pressione sul nostro pianeta”, ha spiegato la NASA in un comunicato stampa quando Ingenuity ha effettuato il suo volo inaugurale. In tali condizioni è difficile volare con le tecniche tradizionali.

Dotati di sensori e dispositivi di comunicazione, Marsbees sarà progettato per la massima efficienza energetica. Come spiegato dal prof. Chang Kwon Kang della UAH: “I nostri risultati preliminari suggeriscono che un calabrone con ali di cicala potrebbe generare abbastanza portanza per fluttuare nell’atmosfera marziana”. Inoltre, grazie alle strutture alari flessibili e agli innovativi meccanismi di raccolta dell’energia, i requisiti energetici di questi dispositivi saranno molto inferiori.

I Marsbee presentano ulteriori vantaggi rispetto ad altri robot: il loro peso e le loro dimensioni ridotte facilitano il trasporto interplanetario. Inoltre, lo sciame garantisce una maggiore affidabilità perché il guasto di un robot non influirà sul funzionamento degli altri. Il progetto Marsbee, sostenuto dall’Institute for Advanced Concepts (NIAC) della NASA, potrebbe rivoluzionare il modo in cui esploriamo altri pianeti, aprendo nuove possibilità per future missioni di esplorazione.