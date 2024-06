Il primo due ruote con Apple CarPlay e Android Auto

La startup nepalese Yatri Motorcycles ha annunciato che il suo prossimo modello Project 1 Gen 2 (P1 Gen 2) sarà il primo veicolo a due ruote al mondo con integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto.

Piena integrazione con Android Auto e Apple CarPlay sulla moto

La nuova funzionalità consentirà ai motociclisti di connettere perfettamente il P1 Gen 2 ai propri smartphone. il più importante, La soluzione funziona in modalità wireless Quindi non avrai bisogno di cavi o accessori aggiuntivi per utilizzare questa funzione.

I motociclisti potranno accedere alle funzioni del telefono direttamente attraverso il display integrato della moto e utilizzare i comandi vocali per navigare in sicurezza, effettuare chiamate, inviare messaggi e controllare la musica durante la guida.

Yari Project 1 Gen 2 in Nepal mira a infrangere le tendenze

L’azienda motociclistica nepalese Yatri non ha ancora annunciato la data esatta di rilascio della nuova vettura, ma si dice che sarà il 2024. Il valore degli anticipi è attualmente di 565.000 PLN. Rupie nepalesi, poco più di 17mila. PLN che è l’equivalente elettrico di una motocicletta a motore 250 cc con autonomia di 110 km. L’azienda offre anche il modello Yari Project 0 con una potenza di 48 kilowatt e un’autonomia fino a 230 km.

Le innovazioni del Progetto 1 di seconda generazione includono l’uso di un roll-bar e di un paraurti del telaio per una migliore protezione dell’auto e del conducente. Inoltre, il design non sembra differire molto dal suo predecessore, molto popolare nella regione. L’azienda ha inoltre analizzato più di un milione di chilometri di dati diagnostici degli occupanti per migliorare le prestazioni di guida, il comfort e la stabilità.

Aspetto: Ferrari senza sistema di navigazione integrato. Gli automobilisti hanno comunque uno smartphone



Aspetto: Non sarà più necessario eliminare punti di penalità. Nuova tariffa 2024

Fonte immagine: Yatri Motorcycles

Fonte del testo: gadabytenepal, ed. Compreso