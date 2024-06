Cosa ha detto Giordano Bardella?

Jordan Bardella, attuale capo dell’organismo di controllo, ha dichiarato che non sarebbe stato alla guida del governo se il suo partito non avesse ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni. Se vincesse il Fronte Nazionale, Bardella potrebbe diventare primo ministro, e Marine Le Pen, pur non essendo la leader ufficiale del Fronte Nazionale, rimarrà la leader non ufficiale dell’estrema destra.