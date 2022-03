Il James Webb Space Telescope studierà gli oggetti “cimiteri del sistema solare”

Il James Webb Space Telescope è stato lanciato a fine dicembre ed è ora in fase di preparazione per la ricerca. La catena degli scienziati è lunga, ma sappiamo che quest’anno lo strumento sarà utilizzato per osservare il cimitero del sistema solare, la fascia di Kuiper.

La cintura di Kuiper è un luogo del Sistema Solare situato ai suoi margini. Ci sono molti oggetti, incluso il pianeta nano Plutone e la sua luna Caronte. Gli scienziati ritengono che il telescopio spaziale James Webb ci consentirà di comprendere meglio questa regione del nostro angolo della Via Lattea.





Foto: Nasa Plutone – immagine ripresa dalla navicella spaziale New Horizons

Una sonda è passata su Plutone alcuni anni fa nuovi orizzonti. Ha raccolto dati preziosi sul pianeta, ma il James Webb Space Telescope permetterà di studiarlo più da vicino. Questo perché ce l’ha Strumenti più dettagliati E comunque, sarà in grado di vedere questa e altre cose dalla cintura di Kuiper Per molto tempo. Il James Webb Space Telescope studia anche i centauri. Questi sono oggetti della cintura di Kuiper che si avvicinano al Sole. Uno di questi è Tritone, la luna di Nettuno che il pianeta una volta intercettò.