In diversi dispositivi, diversi tipi di SARS-CoV-2

Una persona può avere diversi tipi di SARS-CoV-2, nascosti in diversi organi, come i reni o la milza. In occasione di questa scoperta, i ricercatori hanno trovato un buon bersaglio per attaccare il germe.

Con il progredire dell’epidemia, altre varianti hanno sostituito la forma originale del virus Wuhan, rendendo difficile combattere la vaccinazione e la terapia anticorpale. “Il costante emergere di nuove varianti ha completamente sostituito il virus originale, con le varianti Omikron e Omikron 2 attualmente prevalenti” – conferma il Professore. Imre Berger dell’Università di Bristol, autore di un nuovo studio pubblicato su Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-022-28446-x.pdf).

Questo post indica un altro ostacolo. Bene, il virus può svilupparsi in modo diverso in diverse cellule della stessa persona. Gli scienziati lo hanno notato dopo aver analizzato la prima variante trovata a Bristol – Brisdelta. Questa variante forma una piccola sottopopolazione di SARS-CoV-2 ma sembra attaccare alcune cellule più facilmente del virus originale.

I nostri risultati suggeriscono che una persona può avere diversi tipi di virus nel proprio corpo. Alcuni possono usare i reni o le cellule della milza per nascondersi al loro interno quando il corpo è impegnato a combattere il tipo dominante. Questo può renderlo difficile per lui. Paziente infetto di cui sbarazzarsi. SARS-CoV-2” – spiega uno degli scienziati, il dottor Kapil Gupta.

Con l’aiuto di controparti sintetiche del virus e tecniche di imaging e computer, i ricercatori hanno dimostrato che la modifica della forma della proteina spike consente al virus di nascondersi dal sistema immunitario. Tuttavia, c’è una struttura specifica in esso: il seno, che è cruciale per l’infezione da germi. “Evitando il legame degli acidi grassi infiammatori, il virus diventa meno visibile al sistema immunitario. Questo potrebbe essere un meccanismo per evitare il rilevamento da parte dell’ospite e una risposta immunitaria robusta per un periodo di tempo prolungato e per aumentare l’efficacia dell’infezione, ” ha detto l’autore principale dello studio, il dottor Oscar Staffer del Max Planck Center di Bristol. “Sembra che una tasca specificamente progettata per riconoscere questi acidi grassi dia a SARS-CoV-2 un vantaggio nell’infettare gli esseri umani e consenta al virus di replicarsi rapidamente. Questo potrebbe spiegare perché è presente in tutte le varianti, incluso l’omcron”. il professore. Hamburger.

Ma la buona notizia è che questa tasca rimane la stessa attraverso le varie mutazioni del germe. “È interessante notare che la stessa caratteristica ci dà una capacità unica di sconfiggere il virus, proprio perché è rigorosamente conservato. Quindi puoi creare una particella che corrisponda al virus che prenderà di mira questa tasca” – spiega l’esperto. Halo Therapeutics, una sussidiaria dell’Università di Bristol, sta già lavorando su questo tipo di farmaco.

Maggiori informazioni: https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abd3255

Marek Matakz