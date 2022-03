Monaco Bayern. Robert Lewandowski preso di mira dal Manchester United?

Il sito web britannico 90min.com afferma di essere tra i team contattati dagli attori Robert Lewandowski è il Manchester United.

Secondo i giornalisti britannici, “Diavoli Rossi” Potrebbe unirsi alla lotta per un polacco, se, tuttavia, decidesse di lasciare Monaco. E – come si suol dire – è sempre più dovuto al crescente interesse del Bayern per il cecchino norvegese Erlingim Hallandem.

Si dice da tempo che il rappresentante polacco al Bayern Monaco potrebbe essere sostituito da Haaland.





Come indicato dal portale citato, Robert Lewandowski Ha recentemente confermato di essere aperto a “tutte le opzioni”.

Mentre Manchester United Dovrebbe cercare opportunità per rafforzare la squadra, vista la situazione molto deludente della squadra ultimamente.