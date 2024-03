La scoperta di un enorme vulcano e di un ghiacciaio su Marte

I link pubblicitari del nostro partner sono inclusi nel testo

Sebbene le navi spaziali abbiano scattato immagini dell’area sin dalla missione Mariner 9 nel 1971, la vera natura di questo vulcano gigante, che è stato soprannominato “Vulcano Noctis”, è rimasta in qualche modo inosservata. Il vulcano è alto circa 7 miglia e si estende per oltre 450 miglia. Le sue grandi dimensioni e la complessità dei suoi modelli di erosione indicano che fu attivo per molto tempo, rappresentando un capitolo affascinante della storia geologica di Marte. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul sito web della conferenza.