primo round. Materla è stato eliminato dalla partita – WP SportoweFakty

Waldemar Osowski

Marco 16 2024, 22:45





Piotr Koperski (14-1) ha ottenuto la vittoria più preziosa della sua carriera durante il gala dell'XTB KSW 92 a Gorzów Wielkopolski. “Qbear” ha eliminato la leggenda vivente polacca delle MMA, Michal Materla, alla fine del primo round (33-11).

Dal momento in cui è stato annunciato, l'incontro è stato chiaramente il favorito per Koperski. Come previsto, il rappresentante dell'Ankos MMA Poznań, cinque anni più giovane di me, controllava l'azione all'interno della gabbia.

Nella fase iniziale del combattimento, Koperski è stato cauto nei suoi scambi di boxe, concentrandosi sui calci alle gambe del combattente di Stettino. Questa tattica si è rivelata efficace, perché con il passare dei minuti il ​​“Cipao” è diventato meno mobile e ha ricevuto sempre più colpi.

Alla fine della prima edizione del duello, il ritmo di Qabir accelerò. I colpi diretti sono andati ripetutamente sul viso dell'ex campione del KSW, che era instabile. Alla fine, il 35enne ha mandato in gabbia Michal Matterla. Si alzò ma continuò impunemente a subire altri colpi e l'arbitro fermò il combattimento a cinque secondi dalla fine del round.

Piotr Koperski ha ottenuto la sua seconda vittoria nel KSW. L'allenatore dei giocatori Andrzej Kościelski ha fatto appello ai proprietari affinché lottassero per il campionato dei pesi medi.

Koperski è imbattuto dal 2019. È un ex campione FEN nella categoria intermedia. Il famoso “Qbear” è noto per eliminare i concorrenti. Ha segnato la maggior parte delle sue vittorie in anticipo. Ha fatto il suo debutto nel KSW a novembre dello scorso anno e ha sconfitto Bartosz Leśka prima del previsto.

Materla è uno dei giocatori più esperti della Polonia. Ha fatto il suo debutto nelle MMA nel 2003 e ha 44 combattimenti al suo attivo. Ha già combattuto sul ring bianco e sulla gabbia del ring 31 volte, la maggior parte di qualsiasi combattente KSW. Nel 2012, ha vinto la cintura del campionato dei pesi medi e l'ha difesa quattro volte.

