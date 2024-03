Il drone DJI Mini 4 Pro ha un'ottima fotocamera e ha un raggio d'azione fino a 10 km! Ora puoi acquistarlo con una promozione standard

Messaggio

5 marzo 2024, 20:49

Il DJI Mini 4 Pro è un mini drone ideale per i viaggi. Inoltre, è attualmente disponibile a un prezzo record.























Hai sognato un drone? Se è così, dovresti dare un'occhiata al modello DJI Mini 4 Pro. Questa è un'ottima attrezzatura che può essere acquistata con un buon prezzo. In effetti, è attualmente disponibile a un prezzo storicamente basso.

Ottima attrezzatura da un produttore affidabile…

DJI è uno dei migliori marchi i cui prodotti si trovano spesso negli elenchi dei migliori droni. DJI Mini 4 Pro è il suo rappresentante compatto, progettato per le persone che viaggiano molto. Innanzitutto è molto leggero: pesa solo 249 grammi. Così non avremo nemmeno la sensazione di averlo con noi. Inoltre, questo aereo può essere piegato e riposto in una borsa.

DJI Mini 4 Pro è perfetto per i viaggi.

Il DJI Mini 4 Pro ti consentirà di girare video con risoluzione 4K e 100 fotogrammi al secondo (O 60 fps con HDR abilitato). Per quanto riguarda le foto, possono essere catturate con una risoluzione massima di 48 MP. Il materiale catturato può essere inviato senza grossi problemi fino a 10 km di distanza.

Tuttavia, quando si tratta di orario di lavoro, sì La batteria consente di volare per un massimo di 34 minuti. Questo dovrebbe consentirti di registrare tutto ciò che desideri.

…ad un prezzo record

Cosa altrettanto importante, secondo Ceneo, il DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) è attualmente disponibile ad un prezzo storicamente basso. Al Media Markt pagherete 3.149 PLN.

Puoi acquistare DJI Mini 4 Pro da Media Markt.

Tuttavia, prima di acquistare questo modello, dovresti prestare attenzione a un fatto. Uno svantaggio notevole del DJI Mini 3 è la mancanza di un display integrato nel controller. In altre parole, non puoi guardare comodamente un drone volare. Tuttavia, ricorda che si tratta di un modello economico, quindi quando lo scegli dovresti tenere conto della necessità di scendere a compromessi.

Se però sei interessato a questo tipo di display e punti alla stessa fascia di prezzo, potrebbero interessarti i droni DJI della generazione precedente. Per 50 PLN in meno potete acquistare il DJI Mini 3. Tuttavia, dovreste ricordare che questa scelta comporterà una qualità video inferiore.

Mercato multimediale DJI Mini 3W.





Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell'articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!