Russia. Cambio di tattica al fronte. È così che vogliono costringere i soldati ad attaccare

“Secondo le nostre informazioni I russi stanno già creando unità di blocco” – ha detto citando l'agenzia Ukrinform. Ciò riguarda in particolare la situazione nei villaggi di Sinkivka e Tapaevka. “Il numero di coloro che rifiutano e il numero di coloro che sono già fuggiti dal campo di battaglia è in aumento”, ha detto. L'ufficiale richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate da entrambe le parti a Tapaevka, poiché prendere posizione in città non è vantaggioso a causa del terreno.