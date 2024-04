Finora l'azienda giapponese iiyama ha preparato principalmente proposte per display 16:9 widescreen e 21:9 ultrawide, sia per i giocatori che per tipiche applicazioni aziendali. Ma qualche settimana fa è stato annunciato un modello completamente nuovo: l'iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle, che presenta un display con proporzioni 32: 9. In questo caso, abbiamo uno schermo che sembra come se fossimo posizionati due display 1440p uno accanto all'altro e li abbiamo collegati insieme. La nuova proposta dovrebbe far gola ai videogiocatori che preferiscono giocare su display ultra-wide, anche se in termini di specifiche pure non c'è molto che possa differenziare il nuovo iiyama dalle altre offerte dello stesso produttore (a parte le dimensioni, ovviamente). . Se qualcuno conosce già bene i monitor iiyama G-Master, saprà già più o meno cosa aspettarsi qui.

Autore: Damian Marusiak

Il monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle ha un design coerente rispetto ad altri modelli della serie di giochi G-Master. Per quanto riguarda il display, l'azienda giapponese ha utilizzato un display VA da 44,5 pollici, anch'esso fortemente curvo (il raggio di curvatura è 1500R). Grazie a questo, guardare una matrice così ampia risulterà un po' più naturale e avrà un effetto positivo anche sugli angoli di visuale. La risoluzione stessa è di 5120 x 1440 pixel, quindi anche se ci sono parecchi pixel in orizzontale, non sarà molto diversa dai classici display 1440p. Per questo motivo (mancanza di pixel verticali), prevedo che non tutti saranno fan di un display del genere.

Il monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle è l'ultimo monitor del produttore giapponese, questa volta utilizzando una matrice VA da circa 45 pollici con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel e un rapporto di aspetto di 32:9.

In termini di tecnologia e qualità, la matrice VA del monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle si colloca tra i pannelli IPS e TN. In questo caso i cristalli liquidi sono disposti perpendicolarmente e obliquamente rispetto alla superficie della piastra. Questa disposizione dei cristalli si traduce in angoli di visione più ampi rispetto al Twisted Nematic. Inoltre, il tempo di risposta della matrice è inferiore rispetto alla maggior parte delle matrici IPS, ma leggermente superiore rispetto a quelle TN. Questa è una soluzione che cerca di trovare una via d'oro e cerca di sfruttare i vantaggi più importanti delle tecnologie IPS e TN sopra menzionate.

Iyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Aquila Rossa AOC Agon AG493UCX2 Samsung Odyssey Neo G9 Matrice Virginia Virginia VA + MiniLED Qatar 44,5″ 48,8″ 48,8″ Precisione 5120 x 1440 pixel (32:9), DQHD 5120 x 1440 pixel (32:9), DQHD 5120 x 1440 pixel (32:9), DQHD curvatura 1500 R 1800 R 1000 R Dimensione del punto 0,212 mm 0,233 mm 0,233 mm rinfrescante 165 Hz 165 Hz 240 Hz AMD FreeSync Sincronizzazione libera FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro Nvidia G-Sync Non esiste un certificato ufficiale Compatibile con la tecnologia G-SYNC Compatibile con la tecnologia G-SYNC Tempo di risposta MPRT da 0,8 ms MPRT da 1 ms MPRT da 1 ms Rapporto di contrasto 3000:1 3000:1 3000:1 Illuminazione 450 nit 550 nit 420 nit Rapporto sullo sviluppo umano HDR10, display VESAHDR 400 HDR10, display VESAHDR 400 HDR10, HDR10+

HDR quantistico 2000 Profondità di colore 8 bit (16,7 milioni di tonalità di colore) 8 bit (16,7 milioni di tonalità di colore) 10 bit (1,07 miliardi di tonalità di colore) Copertura dello spazio colore 100% RGB

~90% DCI-P3 100% RGB

~91% DCI-P3 100% RGB

~95% DCI-P3 Connettori digitali 2 HDMI 2.1

1 DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4/PD 90 W) 3 porte HDMI 2.0

1 DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4/PD 65 W) 2 HDMI 2.1

1 DisplayPort 1.4 Altri connettori 1 porta Ethernet RJ-45

1 jack audio da 3,5 mm 1 jack audio da 3,5 mm 1 jack audio da 3,5 mm Hub USB 3 porte USB 3.2 Tipo A Gen 1 3 porte USB 3.2 Tipo A Gen 1 2x USB 3.2 tipo A Gen.1 Amplificatori 3 W (×2) 5 W (×2) – Standard di montaggio VESA 200×100; 100×100 100×100 100×100 Dimensioni 1090 x 409 (539) x 275 mm 1194,4 x 467,6-567,6 x 308 mm 1147,6 x 417,2 x 416,4 mm Bilancia 11,2 kg 14,4 chilogrammi 14,1kg Sina 3.499 zloty polacchi 3999 zloty polacco 5.099 zloty polacchi

Nel testare il monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle ci concentriamo su alcuni aspetti più importanti dal punto di vista dell'utilizzo quotidiano. Quindi daremo uno sguardo più da vicino alla qualità costruttiva e all'uso del menu OSD. Verrà controllata la colorimetria delle mappe dello spazio colore sRGB, Adobe RGB e DCI-P3 e verranno rilevati gli errori nella rappresentazione del colore. Verificheremo anche l'uniformità della retroilluminazione e della luminosità in diversi scenari e la presenza di effetto Bleeding. Ci sarà anche una discussione sugli angoli di visuale, sull'input lag (ritardo della matrice), sullo smear e sul consumo energetico.