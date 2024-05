Iga Świątek ha dato una mano ad Arina Sabalenko. Lei stessa ne ha tratto beneficio

Aggiungi un commento

-Eja, grandi congratulazioni. Questa volta ho perso, ma spero che ci affronteremo nella finale del Roland Garros. E poi ti prenderò! – Aryna Sabalenka minacciata subito dopo la battaglia decisiva di Roma. Il bielorusso nella capitale italiana si è rivelato nettamente più debole, perdendo contro lo Świątek 2:6, 3:6, e tutti coloro che si aspettavano sensazioni almeno simili a quelle di Madrid sono rimasti delusi. Tuttavia, arrivando in finale, Sabalenka è riuscita a mantenere la sua posizione al secondo posto nella classifica mondiale. E questo prima degli Open di Francia è di grande importanza.

La posizione di Aryna Sabalenka davanti al Roland Garros è diventata chiara

Questo è perché Dopo il sorteggio il bielorusso sarà in seconda posizione nella classifica e con il suo recupero potrà giocare solo la finale dell’evento di Parigi. La stessa Świątek ha contribuito a questa situazione eliminando Coco Gauff che minacciava Sabalenko nella semifinale di Roma. Un’eventuale vittoria dell’americana in Italia significherebbe un cambiamento nel ranking WTA, che non sarebbe necessariamente vantaggioso per la nostra attrice.

Come accennato in precedenza, nella situazione attuale, in finale affronterà solo la polacca Sabalenka. In semifinale è possibile disputare incontri con Gauff o con Yelena Rybakina, quarta classificata nel ranking WTA, che si è ritirata dalla competizione di Roma per motivi di salute. Saldo IGA con l’americano? eccellente! (10:1). Con Kazashka? Ancora peggio (2:4), ma in primo luogo si può evitare nel pareggio e, in secondo luogo, la forma di Rybakina dopo l’ultimo malore rimane sconosciuta.

Iga Świątek ha migliorato il suo record a novembre 2022.

Come abbiamo scritto in precedenza, l’impressionante vittoria di Schwentek a Roma gli ha dato una grande pace in vista del Roland Garros, Perché anche in caso di catastrofe, come ad esempio una squalifica all’inizio del torneo, il polacco manterrà comunque il primo posto nella classifica WTA.. Il nostro cittadino inizia lunedì con un gran punteggio! Accanto al suo nome ci sono 11.695 “punti”, ovvero 785 in più rispetto al suo record precedente, stabilito per la prima volta all’inizio di novembre 2022.

Świątek è in un campionato a parte, ma alle sue spalle sarà interessante, perché attualmente la differenza tra Sabalenka e Gauff è esattamente di 500 punti. A Parigi il bielorusso, che l’anno scorso giocò le semifinali (Goff fu eliminato ai quarti contro… Svetek), difende più punti.

Ecco come appaiono le nuove classifiche WTA (Immagine: WTA)

All’inizio della settimana Sabalenka aveva ancora qualche motivo per essere felice. Nella classifica WTA Race (la classifica tiene conto solo dei risultati di quest’anno e seleziona i partecipanti alle WTA Finals di fine stagione – ndr) è appena salita al secondo posto, superando Rybakina. In testa non ci sono sorprese: Świątek è in testa con un ampio margine (1407 punti).

Iga Świątek alla ricerca delle più grandi star

Come ogni settimana, ogni lunedì diamo uno sguardo anche al ranking WTA più alto. La polacca ha appena iniziato la sua 104esima settimana, conquistando il nono posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. La 22enne si sta lentamente avvicinando a Justine Henin (117 settimane) e Ashleigh Barty (121 settimane). Avrai bisogno di più tempo per attaccare le posizioni successive.

Classifiche per numero di settimane (Immagine: Wikipedia)

Top ten della classifica WTA al 20 maggio 2024:

Ti guarirò, 11695 punti Aryna Sabalenka 8138 Pacchetto Coco Jouf 7638 Pacchetto Elena Rybakina 5673 punti Pacchetto Jessica Pegula 4550 Marketa Vondrousova 4035 Pakt Maria Sakkari 3980 punti Pacchetto Qinwen Cheng 3945 Jaber Abbiamo 3748 pacchetti Jelena Ostapenko 3318 punti

