I Tampa Bay Buccaneers giocano la loro prima partita della stagione regolare della NFL in Germania

La NFL ha annunciato lunedì che i Tampa Bay Buccaneers giocheranno la loro prima partita di stagione regolare della NFL in Germania quest’anno.

La partita si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il campionato stava pesando su tre potenziali città ospitanti tedesche, tra cui Francoforte e Dusseldorf.

La Germania ospiterà un’altra partita nel 2023 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Il campionato tornerà quindi a Monaco nel 2024 e a Francoforte nel 2025.

“Non vediamo l’ora di partecipare alla prima partita della NFL della stagione regolare a Monaco, in Germania, entro la fine dell’autunno come parte delle International Series”, ha dichiarato il proprietario/copresidente dei Pirates Joel Glazer in una nota. “Questo gioco storico giocherà un ruolo fondamentale negli sforzi della NFL per far crescere la sua presenza internazionale, consentendoci di coinvolgere direttamente i fan della NFL in Germania”.

Ci saranno cinque partite della NFL della stagione regolare da giocare a livello internazionale nel 2022, con tre partite giocate a Londra, una in Messico e una in Germania.

Gli Arizona Cardinals torneranno a giocare a Città del Messico, dove hanno ospitato la prima partita della stagione regolare della NFL fuori dagli Stati Uniti nel 2005.

I Green Bay Packers faranno la loro prima trasferta internazionale, diventando la 32a squadra della NFL che gioca a Londra dal 2007. I New Orleans Saints giocheranno nel Regno Unito per la terza volta, dopo aver vinto in due occasioni precedenti. I Jacksonville Jaguars avevano già annunciato che giocheranno una partita allo stadio di Wembley nel 2022.

“Siamo molto entusiasti di ospitare cinque partite al di fuori degli Stati Uniti nel 2022 e ringraziamo i club per il loro continuo impegno nella crescita dello sport a livello internazionale”, ha affermato Peter O’Reilly, vicepresidente esecutivo degli eventi di club e campionato della NFL. nella situazione attuale. “I nostri fan in Germania, Messico e Regno Unito non vedono l’ora di vedere alcuni dei nomi più famosi e delle più grandi stelle del campionato e godersi una fantastica serie di eventi”.

L’International Series della prossima stagione segnerà la prima volta che la NFL torna in Germania da quando ha ospitato cinque partite di pre-stagione dal 1990 al 1994.

Il paese ha avuto anche una serie di città ospitanti per squadre nelle competizioni NFL all’estero (World League, NFL Europe e NFL Europa) dal 1991 al 2007, sebbene Monaco non fosse una di queste.

La scorsa stagione, la NFL ha ripreso la sua serie internazionale annuale dopo che le restrizioni di viaggio legate al coronavirus hanno annullato la serie 2020. Due partite si sono svolte al Tottenham Hotspur di Londra in ottobre: ​​la vittoria degli Atlanta Falcons sui New York Jets e la vittoria dei Jaguars su i Miami Dolphins una settimana dopo. Quest’ultima è stata la trentesima partita della NFL giocata a Londra dall’inizio della serie nel 2007.

I proprietari della NFL lo scorso anno hanno approvato una risoluzione che garantisce quattro internazionali per stagione a partire dal 2022 nel Regno Unito, Messico e Germania. La risoluzione prevedeva anche che ogni squadra della NFL avrebbe avuto il compito di giocare all’estero almeno una volta ogni otto anni.