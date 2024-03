Gli analisti russi hanno una visione sorprendentemente sobria della Polonia

Le loro analisi sono piene di esitazioni nei confronti del nostro Paese, ma allo stesso tempo di riconoscimento del ruolo crescente della Polonia

Dopo la guerra, la Russia cercherà di tornare a presentare il nostro Paese come paranoico e russofobo

Uno degli strumenti della politica russa sarà il tentativo di una falsa riconciliazione con il nostro Paese

Nei successivi testi dedicati alla Polonia, pubblicati tra l'altro sulla rivista “Russia in World Politics” (“Russia in World Politics”), si trovano riferimenti regolari alle presunte ambizioni della Polonia di impadronirsi di parte del territorio dell'Ucraina o di “avventurismo polacco. “Come una minaccia a questo. Tuttavia, se si legge tra le righe e si ignora lo strato di propaganda, i testi sono in realtà ad un buon livello analitico e indicano che i loro autori – quando scrivono testi per i servizi russi – sono quasi certamente formulare idee interessanti e per noi pericolose.

La fredda guerra civile polacca

Gli analisti russi, nei dati disponibili al pubblico, sottolineano sempre il successo ottenuto dall'economia polacca negli ultimi trent'anni. Allo stesso tempo, hanno notato la crescente tensione tra le crescenti ambizioni che ne derivano e le limitate opportunità derivanti dalla posizione sempre marginale della Polonia nel mondo occidentale.

Nel descrivere la politica interna, hanno affermato che, a meno che le élite politiche polacche non raggiungano un compromesso, potrebbero diventare una responsabilità anche in termini di politica estera. Descrivendo quest'ultimo, affermano che la Polonia rimarrà inequivocabilmente anti-russa, e allo stesso tempo notano la crescente importanza del nostro paese all'interno della NATO e dell'Unione Europea, il che è inappropriato dal punto di vista della Russia.

Ciò che colpisce è il fatto che gli autori riflettano sulla realtà del dopoguerra. È facile intuire che gli studi generali saranno certamente accompagnati da analisi segrete in cui i pianificatori russi cercheranno risposte a quella che sembra essere la domanda principale a questo riguardo, vale a dire come sarà possibile realizzare tutto ciò entro pochi o dodici anni dalla la fine della seconda guerra mondiale? La guerra in Ucraina per neutralizzare o minimizzare l’importanza della voce polacca nei confronti della Russia in Occidente.

La Russia non cambierà

Il fatto che i russi, e certamente gli analisti dei servizi russi, molto probabilmente in primo luogo i servizi segreti esteri (“Służby Vneshni Razvedki”), si pongano già domande sulle future relazioni polacco-russe dovrebbe portare a pensare allo stesso modo anche su queste relazioni. . Nel nostro Paese.

In primo luogo si può presumere, contrariamente alle affermazioni dei politici e degli analisti polacchi motivati ​​solo dall’avidità, che la Russia non vincerà la guerra, ma non la perderà in modo spettacolare, e quindi non crollerà. Dopo la morte di Vladimir o il passaggio al potere di Putin, il potere non sarà preso da nessun liberale o oppositore russo, ma da qualcuno dell'attuale élite al potere.

Pertanto, la politica estera russa probabilmente cambierà, anche se i suoi metodi cambieranno nel tempo (forse, anche se questo non è certo, i russi si asterranno naturalmente dall’usare la forza in direzione europea), ma non cambierà i suoi obiettivi. Se così fosse, Mosca proverà ancora, prima o poi, a presentare all’Occidente la Polonia (e i paesi baltici, Romania e Repubblica Ceca) come stati anti-russi che si comportano “irrazionalmente” e cercano di impedire o ostacolare il processo di riconciliazione. Tra Russia e Occidente. Per fare questo, anche i russi cercheranno di riconciliarsi con noi, ma in modo tale che questa riconciliazione non funzionerà.

Il ricordo di Bocza non sarà eterno

La riconciliazione con i paesi che l’ex segretario alla Difesa americano Donald Rumsfeld una volta chiamava “Vecchia Europa”, visti i crimini russi in Ucraina, non sarà un compito facile. Allo stesso tempo, però, non ci si può illudere che decine di migliaia di vittime e una serie di terribili crimini di guerra, sebbene dal punto di vista storico non siano qualcosa che l’Europa non conosce dal passato, saranno in grado di sradicare completamente e cambiare permanentemente l’immagine della Russia agli occhi delle élite dell’Europa occidentale.

In altre parole, è essenziale che il nostro Paese lavori per trovare il linguaggio che ci permetta di mantenere nel medio e lungo termine il sospetto (e l'ambivalenza) dell'Occidente nei confronti della Russia.

Affidabilità e moderazione

Ciò richiede, da un lato, la nostra credibilità in termini di idee e valori, ma, dall’altro, una gestione ragionevole dell’antirussismo. In altre parole, la Polonia deve essere in grado di dimostrare che la sua riluttanza nei confronti della Russia come paese non è la stessa riluttanza nei confronti dei russi come popolo o della cultura russa (la famosa rimozione dell’opera russa dalle scene è un ottimo esempio di qualcosa ciò non ci ha fatto bene, ma alla lunga ci ha indebolito nei nostri rapporti con l’Occidente).

La fantasia della riconciliazione

La seconda sfida che dobbiamo affrontare a livello intellettuale è trovare una risposta a ciò che probabilmente i russi ci proporranno dopo un periodo di guerra, vale a dire la “riconciliazione” menzionata prima.

Negli ultimi anni, sebbene la Polonia sia stata storicamente vittima della Russia e dei sovietici, e non il contrario, siamo stati noi, e non la Russia, a volere la riconciliazione. Ciò è in parte dovuto al fatto che i nostri scarsi rapporti con la Russia ci hanno indebolito in Occidente. Gli stessi tentativi di riconciliazione, anche se insinceri dall'inizio alla fine da parte russa, non sono stati un errore.

Il problema è che ad un certo punto abbiamo cominciato a considerare l’alternativa della riconciliazione come qualcosa di reale, e non solo come uno spettacolo da presentare, ma per un momento non ci abbiamo creduto. Peggio ancora, abbiamo fatto ipotesi completamente sbagliate.

Innanzitutto abbiamo dialogato con i circoli intellettuali che non hanno alcuna influenza sul Cremlino. In secondo luogo, abbiamo coinvolto la Chiesa cattolica polacca nel dialogo, nel quale hanno svolto un ruolo importante i servizi speciali, e la Chiesa ortodossa russa come partner nell'opera di riconciliazione. Questo modello avrebbe dovuto riferirsi alla riconciliazione polacco-tedesca, nella quale le Chiese, come sappiamo, hanno svolto un ruolo importante. Il problema è che il tentativo di trasferire il modello polacco-tedesco in Russia, in una situazione in cui la Chiesa ortodossa non è una struttura indipendente, ma solo una parte dell’apparato statale, o, più precisamente, del KGB, è stata un’aberrazione intellettuale.

La creazione del cosiddetto Gruppo polacco-russo per le questioni difficili è stata un completo malinteso. L’essenza dell’idea alla base della creazione della suddetta struttura era quella di spostare questioni complesse (come la questione Katyn) in quanto dannose per il dialogo e la riconciliazione oltre l’ambito delle relazioni bilaterali. Adottando questo presupposto, abbiamo sostanzialmente deciso che Katyn (e gli altri crimini sovietici contro i polacchi) erano un problema nostro, non della Russia, e invece di trasformarlo in un’arma – anche se non era del tutto morale – ci siamo privati ​​dei diritti civili senza ottenere alcun risultato. Qualunque cosa in cambio. I russi hanno ostentatamente ignorato il gruppo e i risultati del suo lavoro e, come se nulla fosse accaduto, hanno continuato la loro politica di dipingerci in Occidente come incurabili russofobi.

Memoria istituzionale

Si può presumere con un alto grado di probabilità che la diplomazia russa o la diplomazia russa indipendente in teoria, e in pratica anche la Russia post-Putin, assegnata (dai servizi) ad ambienti indipendenti, proveranno a giocare esattamente lo stesso gioco con la Polonia Prima. Una caratteristica della diplomazia russa è l’eccellente memoria istituzionale. Una delle caratteristiche del polacco è la sua completa mancanza di attenzione, l'incapacità di trarre conclusioni e la ripetizione degli stessi errori.

Questo è esattamente ciò che è accaduto all’Eastern Policy, che, sotto il governo PiS, era guidato dalle stesse persone che in precedenza avevano guidato la Eastern Policy per il primo governo di Donald Tusk. Di conseguenza, nei nostri rapporti con l’Ucraina abbiamo commesso gli stessi errori che avevamo commesso in precedenza nei rapporti con la Russia.

Sfortunatamente, c’è un’alta probabilità che commetteremo gli stessi errori in futuro. Ciò può accadere perché l’attuale governo non trae alcuna conclusione personale, né dai fallimenti del governo PiS nei rapporti con Kiev, né dai suoi fallimenti con Mosca da oltre dieci anni.

Non dobbiamo preoccuparci affatto della riconciliazione

D’altro canto, la Polonia deve capire che le nostre voci hanno cominciato a essere prese sul serio in Occidente dopo la guerra con l’Ucraina, e nessuno respinge i nostri avvertimenti sulla Russia come un’espressione di paranoia. Pertanto sono i russi, non noi, che dovrebbero preoccuparsi della riconciliazione.

In una situazione in cui le forze degli alleati della NATO sono di stanza nel nostro paese e la Polonia non dipende dalla Russia, non solo economicamente, ma anche per quanto riguarda le risorse energetiche, possiamo iniziare a trattare la riconciliazione, brutalmente parlando, come qualcosa che non può essere ignorato. Non dovremmo preoccuparcene affatto. Questa volta siamo noi, e non Mosca, che possiamo parlare di riconciliazione senza perseguirla.

Un’ulteriore e fondamentale conclusione emerge dai rapporti con l’Ucraina. Le sue autorità, nonostante tutto l'aiuto della Polonia, arrivata a Kiev nel momento in cui i tedeschi, ad esempio, aspettavano solo l'esibizione della vittoria russa a Kiev, non hanno deciso di compiere alcun gesto serio nei confronti della Polonia.

Il fallimento della riconciliazione, così come lo hanno affrontato autorità, politici ed esperti, si accompagna ad una reale riconciliazione tra le nazioni. Forse dovremmo quindi presumere anche nei nostri rapporti con la Russia che la riconciliazione non dovrebbe essere ricercata semplicemente, ma ovviamente a condizione che tale riconciliazione non venga ostacolata e a condizione che sussistano le condizioni necessarie per realizzarla e non siano in conflitto con i nostri interessi .

Tuttavia, con la riserva che nei nostri rapporti con la Germania possiamo passare dall’odio, attraverso l’esitazione e l’indifferenza, alla gentilezza e all’alleanza (questo non significa, ovviamente, che dovremmo dimenticare che la Germania ha ignorato gli interessi di sicurezza dello Stato polacco ). Nella sua politica nei confronti della Russia), l'indifferenza nei rapporti con la Russia è, per il prossimo futuro, la massima opzione possibile.

A differenza della Germania, la Russia non perderà la guerra o, nella migliore delle ipotesi, non la vincerà, e soffrirà quindi di sciovinismo per molti decenni. È proprio per questo che la riconciliazione, che può sempre sembrare auspicabile dal punto di vista morale, può non portarci alcun beneficio. La nostra riluttanza a Mosca è una sorta di vaccino che ci protegge dalle delusioni.