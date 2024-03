Tempo atmosferico. Temperatura registrata nel mese di marzo

In precedenza l'IMWM ne aveva segnalati 15 La temperatura a Tarno alle 12:50 era di 26,4 gradi Celsius – una temperatura record per marzo.. La temperatura eccezionalmente elevata di sabato ha battuto oggi il record per la seconda volta.

IMWM ha riferito che la registrazione è stata registrata alle 13:20 A Cracovia – Wola Jastowska, quando i termometri hanno mostrato 25,7 gradi Celsius. Teresa Goode, corrispondente di Polsat News, che vive a Cracovia, ha detto che i prezzi elevati hanno incoraggiato residenti e turisti a rimanere fuori dalle loro case.

Temperatura registrata nel mese di marzo. I prossimi giorni saranno molto caldi

– 25,7 gradi C, ovvero 0,1 gradi C in più rispetto al record precedente di 50 anni fa. Il record precedente era di 25,6 gradi Celsius nel 1974 – lei disse. – Quest'anno è già un po' più caldo, come prevedono i meteorologi Maggiore è la temperatura, maggiore è la temperatura. I giorni più caldi arriveranno con noi, ha aggiunto.

Vedi: Previsioni meteo per il Sabato Santo. Estate invece che primavera

In un'intervista a Polsat News, gli abitanti di Cracovia ammettono che il tempo li ha sorpresi.

– Pensavo che avrebbe nevicato. Siamo positivamente sorpresi, ha detto uno degli abitanti di Cracovia. – Non ce lo aspettavamo, ma è bello – ha aggiunto un altro residente.

Gli alti valori dei termometri hanno incoraggiato le persone a optare per attività all'aperto sabato. Come riferisce Teresa Good, oggi gli abitanti di Cracovia hanno deciso di andare in bicicletta, pattinare e camminare.

– I meteorologi hanno detto che la temperatura aumenterà nei prossimi giorni. Anche se battesse il record di marzo oggi, potrebbe non batterlo domani – lei ha aggiunto.

Previsioni meteo per Pasqua

prima di mezzogiorno IMWM La temperatura registrata nel mese di marzo è stata di 25,6°C e registrata a Novi Sax. “C’è la possibilità di rompere il valore sopra indicato oggi e domani. È stata sicuramente la Pasqua più calda di marzo“- ha osservato.

Come abbiamo riportato qui, quest’anno la Pasqua sarà impegnativa Tempo ideale: sarà soleggiato e caldo.

Vedi: Passa all'estate. Questa volta cambiamo gli orologi

“In Polonia affluisce aria molto calda di origine tropicale. Inoltre ci trasporta Polvere dal Sahara. Domani ce ne saranno molti nel nostro Paese. Quindi, nonostante il tempo soleggiato, il sole può apparire attraverso il vetro smerigliato”, dice IMWM.

Secondo le proiezioni dell'IMWM La domenica La Polonia si troverà all’interno di una bassa bassa profondità, centrata sulla Germania settentrionale, e l’aria marina polare molto calda continuerà a fluire da sud. Le temperature rimarranno elevate, con occasionali rovesci e temporali.

di lunedi La Polonia sarebbe ancora sotto l'influenza delle pianure tedesche. “L’aria polare oceanica più fredda fluirà da ovest, spostando l’aria più calda verso est”, afferma l’IMWM.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

anw/ac/polsatnews.pl

Per saperne di più