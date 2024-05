Hai ancora questo programma? Smetterà di funzionare tra un mese

28 anni sono tanti nella storia di Internet. Ecco come funzionava il programma originale Gadu-gadu: ICQ.

C’è stato un tempo in cui ICQ Messenger poteva essere trovato sul computer di chiunque avesse amici fuori dalla Polonia. All’estero, ICQ si scontra con giganti come MSN Messenger di Microsoft e AIM di AOL. A quel tempo, Gadu-Gadu regnava sovrano in Polonia, un servizio di messaggistica istantanea modellato su ICQ, che era più vecchio di diversi anni e proveniva dal Medio Oriente.

Al culmine della sua popolarità, ICQ contava oltre 150 milioni di numeri attivi – Qualsiasi conto dispari, proprio come in GG. Tuttavia, non è riuscito a sopravvivere alla competizione e presto si ritirerà. Tra un mese esatto.

Sul sito ICQ è possibile vedere solo un messaggio che annuncia la fine del messenger alla fine di giugno. Gli ultimi server verranno chiusi il 26 giugno 2024.

Gli autori del messenger suggeriscono agli utenti di passare agli strumenti di VK Stable. Ciò non sorprende, poiché attualmente ICQ Messenger appartiene alla stessa azienda. Prima di trovare casa in Russia, ha “visitato” parte del mondo. È stato creato in Israele nel 1996, nel 1998 è stato acquistato dalla società americana AOL ed è diventato disponibile per VK solo nel 2010.

Nel 2016 il codice sorgente del messenger è stato rilasciato su GitHub ed è ancora disponibile. Nel corso della sua attività, ICQ ha acquisito clienti per Windows (versione 98 e successive), Mac, Symbian, Android e iOS. Inoltre, è ancora presente in molti servizi di messaggistica istantanea, nonostante il tentativo di AOL di eliminarlo. Era anche possibile chattare nel browser utilizzando ICQ2Go!.

Fonte immagine: Alexandra Popova/Shutterstock, ICQ

Fonte testo: ICQ