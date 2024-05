Karis ha sottolineato che la situazione attuale non è colpa dei russi stessi, ricordando i tempi dell’Unione Sovietica, quando un piccolo numero di estoni protestava contro il regime, cosa che spesso portava alla loro carcerazione.

Il presidente dell’Estonia ha sottolineato che la priorità è fermare la “macchina da guerra” russa. Faremo tutto il possibile per mettere in ginocchio la Russia e Putin. Lui ha aggiunto che allora sarà possibile avviare colloqui seri sulla fine della guerra in Ucraina.

Continua l’articolo sotto il video



Kares ha fatto riferimento anche al recente incidente al confine con la Russia, quando le guardie di frontiera russe hanno sequestrato le boe di confine estoni dal fiume Narva. Il presidente ha messo in guardia dal cedere alle provocazioni, sottolineando la necessità di ripristinare le boe.

I servizi di frontiera estoni hanno deciso di non aggravare la situazione, consentendo ai russi di rimuovere la boa. Tuttavia, come hanno sottolineato le autorità, l’Estonia dovrebbe prepararsi a situazioni simili in futuro, soprattutto perché le guardie di frontiera intendono installare più boe sul fiume Narva.

– Non esiste una hotline, ma alcuni canali rimangono aperti. Le informazioni circolano, come avvenne anche tra due paesi nemici durante la seconda guerra mondiale, ha detto Karis, riferendosi alle relazioni dell’Estonia con la Russia. Ha aggiunto che non tutti i dettagli potrebbero essere pubblicati.