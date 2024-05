Una finale emozionante del Campionato del Mondo. Quasi nessuno ci scommette

Le due squadre si erano già incontrate nella fase a gironi. Il Canada ha poi vinto 3-2.

Il primo periodo è stato perfetto per il Team Helvetii. giocatori dall’inizio Patrizio Fisher Si sono concentrati sulla rottura degli attacchi canadesi e ci sono riusciti brillantemente. Ciò è dimostrato al meglio dal fatto che il Maple Leaf ha sparato il primo tiro in porta Leonardo Guinonego L’ho rimesso a posto solo dopo più di 10 minuti di gioco.

Coppa del Mondo di hockey 2024. Svezia – Repubblica Ceca. Le caratteristiche più importanti del gioco/PulsatSport/PulsatSport

Il terzo posto nel mondo spetta agli svizzeri

Gli svizzeri hanno tratto grande beneficio dal vantaggio della partita. Hanno sfruttato due delle tre opportunità che avevano. Per prima cosa ha centrato un gran tiro dalla linea blu Kevin Fiala Questo avvenne due secondi prima della fine del calcio di rigore Jareda Makana.

Meno di due minuti dopo, l’Helvetii ha ancora una volta l’opportunità di sfruttare il vantaggio. Tuttavia, hanno iniziato questo periodo della partita con un po’ di negligenza. Hanno perso la palla due volte e i Canadiens, giocando corti, hanno avuto la possibilità di segnare un gol. Nessuno approfittava di queste situazioni quando era solo con Genoni Brandon Tanev. Ciò si è rapidamente ritorto contro i canadesi. Questa volta provalo sotto il blu Josie RomanaE cambiò il volo del disco con il suo bastone Nino NiederreiterTotalmente confuso Jordana Pennington. Questo era il 19esimo secondo del gioco di potere.

I canadesi cominciarono a ritrovare le energie

Il secondo periodo è stato riservato ai canadesi in difesa. Erano la squadra più attiva. Hanno effettuato più tiri e segnato un altro gol in quei 20 minuti. READ Recuperare il ritardo con INT JC Jackson incombe con un segno di franchising

Entrambe le squadre hanno avuto l’opportunità di giocare in vantaggio in questo periodo. Tuttavia, non ne hanno utilizzato nulla. I canadesi possono farlo due volte e gli svizzeri possono farlo una volta. Al 26′ la squadra elvetica commette un errore fatale. Hanno perso il disco in attacco e Dawson Mercer Corse verso la porta di Ginoni ma non riuscì a vincere la gara con questo portiere. Al 36esimo minuto Il Canada ha segnato il gol di collegamentoe il suo autore è stato Tanev, che ha tirato la palla da uno dei giocatori svizzeri.

Il terzo periodo è iniziato alla grande per il Canada. Giovanni Tavares Era vicino a battere Ginoni, ma ha fatto una grande parata. La squadra americana ha cercato di pareggiare il più rapidamente possibile. Stava ottenendo sempre più vantaggi. Gli svizzeri hanno avuto difficoltà a tirare in porta fino a circa metà tempo. Gli svizzeri hanno permesso ai canadesi di ingannarli e poi di fare pressione su di loro. A 12 minuti dalla fine della partita Fiala sbaglia due chiare occasioni.

Nella porta svizzera, spinta in profondità dalla difesa, Ginoni ha fatto dei veri miracoli. Tuttavia, è stato sconfitto a poco più di due minuti dalla fine della partita. I Canadiens si sono poi portati in vantaggio dopo un’azione spericolata Un altro Andrea. Un minuto prima, aveva tirato in tribuna un disco dal terzo difensivo. Il Maple Leaf ha capitalizzato le ottime prime quattro partite, con Tavares che ha segnato il gol.

E 39 secondi prima della fine della partita, lo svizzero ha commesso un errore scolastico. C’erano fino a sei giocatori sul ghiaccio, cosa che è stata catturata dagli arbitri. Ciò significava un gioco di potere fino alla fine dei tempi regolamentari, ma anche fino ai tempi supplementari, ed è quello che è successo. Lo stesso errore è accaduto ai canadesi. READ Un regalo per Hubert Hurkacz dopo la partita. Trasferimento veloce sul tuo conto

Nei tempi supplementari entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, la più grande delle quali è stata il canadese Dylan Cugini. Ma il risultato non è cambiato e la finalista è stata determinata dai calci di rigore. In questo gli svizzeri sono stati migliori e hanno vinto 2-1.

Nella finale (26 maggio, 20:20), la Repubblica Ceca, che in precedenza ha battuto la Svezia 7:3, affronterà la Svizzera. Il Canada affronterà Tarzi Corone per la medaglia di bronzo (26 maggio, 15:20).

Canada – Svizzera 2:3 dopo i calci di rigore (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Obiettivi: Brandon Tanev (35, Olin Zellweger), John Tavares (58, Connor Bedard nel gioco di potere) – Kevin Fiala (16, Roman Lovell nel gioco di potere), Nino Niederreiter (18, Roman Jozy nel gioco di potere), Sven Andrighetto (determinazione della sanzione).

Sanzioni: 12 minuti. – 10 minuti.

Schermate: 44:31.

Arbitri: Mikael Holm (Svezia) e Jan Hribek (Repubblica Ceca).

Spettatori: 18.000.

Campionato mondiale di hockey d’élite 2024. Quando saranno le prossime partite?

Ci restano ancora due partite in questo torneo. Domenica (26 maggio) si disputeranno la finale e la partita per il terzo posto. Entrambi si giocheranno a Praga. La prima è prevista per le 20.20 e la seconda alle 15.20. Il Campionato mondiale di hockey d’élite 2024 inizierà a Praga e Ostrava il 10 maggio. La trasmissione delle partite potrà essere vista sui canali Polsat Sports e sulla piattaforma Pulsat Box Go. Per i resoconti delle partite successive, visitare Sport.Interia.pl.

Si affrontano Canada e Svizzera/

Si affrontano Canada e Svizzera/