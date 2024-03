Dove e quando giocheranno i polacchi agli Europei? Calendario delle partite tra Bianchi e Rossi

La squadra biancorossa ha fallito nelle qualificazioni a UEFA Euro 2024. In un gruppo che non era dei più forti, è arrivata solo terza. Le squadre di Albania e Repubblica Ceca sono andate dritte in vantaggio.

Nella semifinale della cosiddetta pista, i giocatori di Michal Proppers hanno affrontato una squadra estone di classifica molto inferiore il 21 marzo allo Stadio Nazionale. Dopo una partita a senso unico, hanno vinto 5:1. Cinque giorni dopo è stato fissato un livello molto più alto. L'avversario del Cardiff è stato il Galles, che ha battuto la Finlandia 4-1 in semifinale. I Red Devils e i White battono i padroni di casa ai rigori 5:4 (c'è stato un pareggio a reti inviolate nei tempi regolamentari e supplementari) e vanno al torneo in Germania. Quando e con chi giocheranno i polacchi agli Europei? Calendario delle partite tra Bianchi e Rossi

All'inizio di dicembre, dopo il sorteggio ad Amburgo, i rappresentanti polacchi hanno appreso dei loro potenziali rivali agli Europei. I Biancorossi sono stati inseriti nel Gruppo D con Francia, Olanda e Austria! Il torneo si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. I polacchi giocheranno la loro prima partita il 16 giugno contro l'Olanda ad Amburgo, a partire dalle 12:00. La prossima partita si giocherà il 21 giugno a Berlino contro l'Austria. Al termine dei gironi, il 25 giugno a Dortmund, l'avversario della squadra guidata da Michel Proppers sarà la Francia (ore 18). È noto che il “Tricolore” abiterà alla base di Paderborn, gli olandesi a Wolfsburg e gli austriaci a Berlino. La Federcalcio polacca sta valutando tre sedi: vicino a Brema, Berlino e Dortmund. Ci teniamo a ricordarvi che il nostro canale è disponibile su YouTube Fatto sportivo. Lì troverai tutte le nostre ultime produzioni video. Iscriviti per favore.