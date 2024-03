Fallout 76 con un grande aggiornamento per America's Playground. Al gioco manca ancora una caratteristica importante, ovvero quella di “irritare” il capo di Microsoft Gaming

Oggi, la seconda parte precedentemente annunciata dell'aggiornamento Atlantic City di Fallout 76 ha debuttato come parte di Playground of America di Bethesda. piede Molte nuove funzionalità ed è iniziata la Stagione 16 intitolata “Duello con il Diavolo”, dove il Diavolo del Jersey in persona attende i giocatori

Inoltre, c'erano correzioni standard. Gli sviluppatori hanno migliorato, tra le altre cose: gameplay, missioni o interfaccia. Puoi leggere l'elenco di tutte le modifiche direttamente su sito web bethesday. Di seguito troverete le taglie del nuovo aggiornamento Fallout76 Su piattaforme individuali.

È interessante notare che S Valosi 76 Menzionato di recente dallo stesso Phil SpencerIl responsabile dei giochi di Microsoft. Tuttavia, non ha elogiato la produzione e si è in qualche modo rimproverato per aver detto che gli mancava davvero la funzione di salvataggio incrociato (salvataggio del gameplay tra piattaforme).

[…] Lascia che te lo dica, uno dei giochi che non ha questa funzionalità – e la cosa mi fa impazzire – lo è Fallout76. Spencer ha detto di non avere un'opzione di “risparmio reciproco”.

lo ricordo Fallout76 È stato presentato in anteprima a novembre 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Le produzioni possono essere riprodotte anche su PlayStation 5 e Xbox Series