Smartphone Apple iPhone 14 Pro sui primi render dettagliati. La classe classica è un ricordo del passato

Gli smartphone Apple iPhone sono quasi gli stessi da molto tempo ed è difficile vedere grandi cambiamenti tra le generazioni. Tuttavia, questo non sarà uno svantaggio per tutti: in ogni caso, questi dispositivi hanno sicuramente il loro stile e, nonostante le soluzioni un po’ datate, possono essere amati. Nulla però può durare per sempre, e prima o poi Apple dovrà fare un passo avanti. Mentre il modello SE di quest’anno è invariato, gli smartphone iPhone 14 “completi” con Note Pro potrebbero non assomigliare affatto ai “tredici” dell’anno scorso nella parte anteriore. Come ci mostrano le ultime offerte, il colosso di Cupertino intende rinunciare finalmente alla classe premium.

Come possiamo vedere nei disegni allegati di David Kowalski (@xleaks7), Apple non sarà tentata di apportare modifiche drastiche al design. Il “Fourteen” con il Note Pro a prima vista sembra esattamente lo stesso del suo predecessore: vediamo un telaio angolare in acciaio (è interessante notare che anche lo slot per la SIM è stato mantenuto) e un’ampia isola della fotocamera che sporge leggermente dall’alloggiamento. La novità principale riguarda la parte frontale: il classico foro nello schermo è stato sostituito da due diverse aperture per la fotocamera frontale e per i sensori FaceID. Bene, abbiamo sicuramente più spazio di lavoro qui, ma questa soluzione suona meglio delle note normali? Lascio a ciascuno di voi la valutazione…

Resta quindi da fare affidamento sul fatto che più modifiche si possono trovare nelle specifiche tecniche. Come sappiamo, a bordo dei modelli Pro troveremo il processore Apple A16 Bionic, e si parla anche di una nuova fotocamera da 48 megapixel con la possibilità di registrare filmati in 8K. Se non pensi che sia una novità, cosa si può dire dei modelli entry-level di iPhone 14 e iPhone 14 Max, che secondo recenti rapporti dovrebbero ricevere il chip A15 Bionic l’anno scorso? Resta da sperare che questo abbia almeno un impatto positivo sui prezzi di questi smartphone.

Fonte: Phone Arena, @xleaks7